Рецепты трех горячих блюд для мужчины на 23 февраля

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок — истина избитая, зато совершенно верная. Собрали лучшие рецепты, которые точно порадуют вашего избранника в праздник.

© Freepik

Представителей сильной половины человечества обычно не тянет на салатики и изящные легкие десерты, так что лучше готовить что-то более основательное. Мясо и птица в этом смысле работают почти безотказно: это сытный белок, который дает длительное насыщение, поддерживает энергию и банально воспринимается мужчинами как нормальная и правильная еда. Плюс такие блюда проще сделать эффектными даже без сложных гастрономических ухищрений — достаточно хорошего куска мяса, правильной прожарки и понятных специй. А еще — удобного функционального аэрогриля. Это, кстати, позволит обойтись еще и без лишнего масла.

Стейк из говядины с розмарином

Красное мясо — это выстраданный эволюционно главный поставщик гемового железа, цинка и креатина. Эти микроэлементы напрямую связаны с выносливостью, уровнем тестостерона и качеством мышечной массы. В общем, все то, что любому нормальному человеку точно нужно. Ну и вообще, хороший стейк для мужчины — ежедневная радость, основанная на базовой физиологии. И психологии потомка охотников на мамонтов.

Ингредиенты

Стейк говяжий — 1 шт. (толщина 2-3 см).

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Розмарин свежий — 1 веточка.

Соль морская — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление

Стейк заранее достать из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Натереть солью, перцем, оливковым маслом, добавить раздавленный чеснок и розмарин, оставить мариноваться на 20-30 минут. Разогреть аэрогриль до 200°C, выложить мясо на решетку и готовить 8-12 минут в зависимости от желаемой прожарки, перевернув один раз. После приготовления дать стейку «отдохнуть» 5 минут, чтобы соки распределились внутри.

Куриные бедра в пряном йогурте

Птица — практически идеальный белок без какого-то особенного количества жира (актуально для тех, кто хочет не только есть вкусно и питательно, но и выглядеть хорошо). Курица прекрасно усваивается, поддерживает мышечную массу и не дает тяжести, как красное мясо. Особенно актуально, если активный спорт есть, а слишком плотную еду организм уже не всегда принимает с энтузиазмом.

Ингредиенты

Куриные бедра — 4 шт.

Греческий йогурт — 150 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Паприка — 1 ч. л.

Куркума — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Смешать йогурт, измельченный чеснок, паприку, куркуму, соль и масло. Тщательно обмазать куриные бедра и оставить мариноваться минимум на час, лучше дольше. Выложить в аэрогриль кожей вверх, готовить при 180°C около 25-30 минут до румяной корочки. В середине можно перевернуть, но не обязательно — аэрогриль и так дает равномерный прогрев.

Креветки с лимоном и чесноком

Морепродукты — это традиционно любимый вечером легкий белок плюс йод, селен и омега-3. Блюда средиземноморской кухни хороши для сосудов, щитовидки, мозга и общего уровня энергии. А еще это отличный афродизиак, поэтому такой выбор вполне себе оправдан, если на вечер у вас далеко идущие и весьма игривые планы.

Ингредиенты

Креветки крупные очищенные — 500 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Чили хлопья — по желанию.

Петрушка — для подачи.

Приготовление

Смешать масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и чили. Залить креветки маринадом и оставить на 10-15 минут. Выложить в корзину аэрогриля одним слоем и готовить при 180°C 6-8 минут до появления приятного розовато-золотистого цвета. Перед подачей посыпать свежей петрушкой и при желании сбрызнуть еще лимоном.