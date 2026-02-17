Как правильно ощипать курицу

Ощипывание курицы – тот самый этап, ради которого многие городские жители готовы покупать уже готовую тушку в магазине и не заморачиваться. Но если вы держите птицу или решили освоить этот процесс самостоятельно, без инструкции не обойтись. Тут важно все: температура воды, направление движения рук и даже то, какая перед вами курица – несушка или бройлер. У них разная кожа и перо.

Для начала подготовьте инструменты. Понадобятся острый нож или топорик для забоя, большая емкость с водой, таз для перьев, ножницы, перчатки (по желанию) и мешок для отходов. Воду греем до 70–80 градусов. Это важно: если вода будет холоднее, перья не отойдут, если горячее – кожа лопнет, и тушка потеряет товарный вид, отмечает канал «Курочка».

После забоя тушку нужно окунуть в горячую воду. Несушку держат подольше, минуты две-три, у нее кожа плотнее и перо жестче. Бройлеру хватит и минуты, у него кожа нежная, легко повредить. Главное – не переварить.

Начинают ощипывать всегда с крупных перьев – крылья и хвост. Тянуть нужно в направлении роста, резко, но аккуратно, чтобы не порвать кожу. Потом переходят к грудке, спине, ногам. У несушек перо сидит крепче, придется приложить усилие. Бройлеры ощипываются легче, перо у них мягче и выдергивается быстрее.

Мелкие перышки и пух после основного ощипывания все равно останутся. Тут есть три способа. Первый – обжечь тушку над газовой горелкой. Быстро, со всех сторон, пока не исчезнет пух. Заодно кожа приобретет приятный золотистый оттенок. Второй – использовать специальное устройство для удаления пуха, если оно есть. Третий – просто выщипать остатки руками или жесткой щеткой. Это дольше, но если горелки нет, вполне рабочий вариант.

После того как тушка стала чистой, ее надо тщательно промыть холодной водой, чтобы смыть остатки крови, грязи и случайных перышек. Можно обсушить полотенцем или просто дать стечь.

Дальше – потрошение. Острым ножом разрезают брюшко вдоль, аккуратно извлекают внутренности. Печень, желудок и сердце можно оставить, если планируете их использовать, остальное – утилизировать. Главное, не повредить желчный пузырь, иначе мясо будет горчить.

Весь процесс требует терпения, особенно в первый раз. Но если запомнить последовательность и не перегревать воду, тушка получится чистой и аккуратной. А дальше – хоть в суп, хоть в духовку.