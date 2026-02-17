Быстрые блины на кипятке за 15 минут: идеальный рецепт для Масленицы
Масленица уже на пороге, а времени на традиционные блины катастрофически мало? Не беда! Быстрые блины на кипятке – это идеальный способ устроить домашний праздник за 15 минут. Тонкие, пушистые, с дырочками – так символичны для Масленичной недели. И всё это без лишней суеты.
Почему именно блины на кипятке?
Многие думают, что блины без долгого подъёма теста или без множества яиц выйдут пустыми и ломкими. Но здесь срабатывает магия термического шока: кипяток частично заваривает муку, делая тесто эластичным, а после добавления холодного молока оно становится воздушным. Результат – тонкие, но упругие блины с дырочками, которые не рвутся в самый ответственный момент.
Ингредиенты (10–12 блинов)
- Мука пшеничная – 1,5 стакана (лучше "высший сорт")
- Молоко – 1 стакан (можно заменить на кефир)
- Кипяток – 1 стакан
- Яйцо – 1 шт. (по желанию)
- Сахар – 2 ст. ложки
- Соль – щепотка
- Сода – 0,5 ч. ложки (гасить не нужно)
- Растительное масло – 2 ст. ложки
Как готовить – без суеты и ошибок
- Смешиваем сухие ингредиенты. Соединяем муку, сахар, соль и соду. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков.
- Доводим до консистенции. Добавляем молоко, яйцо и масло. Взбиваем до однородности, тесто должно стекать с ложки как жидкая сметана.
- Завариваем кипятком. Тонкой струйкой вливаем кипяток, постоянно помешивая. Получится густоватая, тёплая масса.
- Выпекаем сразу. Сковороду хорошо разогреваем, смазываем каплей масла. Наливаем половник теста, вращаем сковороду, даём подрумяниться с одной стороны (~1 мин), переворачиваем, ждём ещё 30–40 секунд.
Совет: если блины рвутся – добавьте немного муки, если липнут – сковорода недостаточно горячая. Первые два блина лучше воспринимать как пробные.
Этот рецепт – настоящая находка для Масленицы: быстро, просто и вкусно, а запах свежих блинов наполнит дом теплом и праздничным настроением, передает дзен-канал "Александр Харин".