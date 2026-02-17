Быстрые блины на кипятке за 15 минут: идеальный рецепт для Масленицы

Масленица уже на пороге, а времени на традиционные блины катастрофически мало? Не беда! Быстрые блины на кипятке – это идеальный способ устроить домашний праздник за 15 минут. Тонкие, пушистые, с дырочками – так символичны для Масленичной недели. И всё это без лишней суеты.

Почему именно блины на кипятке?

Многие думают, что блины без долгого подъёма теста или без множества яиц выйдут пустыми и ломкими. Но здесь срабатывает магия термического шока: кипяток частично заваривает муку, делая тесто эластичным, а после добавления холодного молока оно становится воздушным. Результат – тонкие, но упругие блины с дырочками, которые не рвутся в самый ответственный момент.

Ингредиенты (10–12 блинов)

Мука пшеничная – 1,5 стакана (лучше "высший сорт")

Молоко – 1 стакан (можно заменить на кефир)

Кипяток – 1 стакан

Яйцо – 1 шт. (по желанию)

Сахар – 2 ст. ложки

Соль – щепотка

Сода – 0,5 ч. ложки (гасить не нужно)

Растительное масло – 2 ст. ложки

Как готовить – без суеты и ошибок

Смешиваем сухие ингредиенты. Соединяем муку, сахар, соль и соду. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков.

Доводим до консистенции. Добавляем молоко, яйцо и масло. Взбиваем до однородности, тесто должно стекать с ложки как жидкая сметана.

Завариваем кипятком. Тонкой струйкой вливаем кипяток, постоянно помешивая. Получится густоватая, тёплая масса.

Выпекаем сразу. Сковороду хорошо разогреваем, смазываем каплей масла. Наливаем половник теста, вращаем сковороду, даём подрумяниться с одной стороны (~1 мин), переворачиваем, ждём ещё 30–40 секунд.

Совет: если блины рвутся – добавьте немного муки, если липнут – сковорода недостаточно горячая. Первые два блина лучше воспринимать как пробные.

Этот рецепт – настоящая находка для Масленицы: быстро, просто и вкусно, а запах свежих блинов наполнит дом теплом и праздничным настроением, передает дзен-канал "Александр Харин".