Почему нужно добавлять кипяток в блинное тесто

Оно сделает мучные изделия более «мягким» и удобным для заворачивания начинки.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Инна Сапегина.

«Мы всегда добавляем в тесто яйца, мы их взбиваем хорошо, мы обязательно добавляем туда не только растительное масло, но и сливочное для более сливочного вкуса. Есть такой маленький секретик: добавить в блинное тесто немного кипятка, чтобы у вас заварилось тесто и блинчик у вас был мягким, чтобы начинку вы могли легко завернуть».

Ранее шеф-повар Антон Прокофьев назвал копчёную рыбу «самой интересной» начинкой для блинов. Соль оттеняет жирность мучного изделия. Согласно церковным традициям, от мясных блюд в масленичную неделю следует отказаться.