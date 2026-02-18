Названы самые не подходящие перед сексом продукты

Уролог, андролог из Индии Нил Пател рассказал, какие продукты лучше избегать перед интимной близостью. Его слова цитирует Unilad.

Самыми неподходящими продуктами для трапезы перед сексом врач назвал блюда, богатые простыми сахарами, насыщенными жирами и переработанными углеводами. Также он посоветовал воздержаться от алкоголя, так как он нарушает сексуальную функцию.

Эксперт пояснил, что сладкие продукты, такие как газировка, десерты и хлопья для завтрака, повышают уровень глюкозы и триглицеридов, тем самым ухудшая работу сосудов и снижая потенцию. Кроме того, продукты с насыщенными жирами — жирное мясо, молочные изделия и выпечка — провоцируют повышение уровня «плохого» холестерина, что тоже негативно сказывается на кровообращении.

