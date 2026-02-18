Как приготовить низкокалорийные блины

Масленичная неделя в этом году продлится до 22 февраля. Однако не все смогут позволить себе насладиться пышными блинами из-за страха поправиться или по состоянию здоровья. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как сделать блины полезными и менее калорийными.

© РИА Новости

По ее словам, нужно уменьшить количество белой муки в составе блинной смеси. Ее можно заменить гречневой или овсяной.

«Я рекомендую делать блины с добавлением клетчатки, чтобы уменьшить их калорийность. Например, можно испечь овсяноблины с использованием овсяной или гречневой муки. Клетчатка хорошо насыщает, так как она разбухает, если ее запить», — посоветовала Соломатина.

Как отметила диетолог, клетчатка не дает резко повыситься уровню глюкозы — она как дозатор дает ее порционно. Человек остается дольше сытым. Также она сдерживает поступление жира и сахара.

«Клетчатка не переваривается, забирает как абсорбент излишки на себя и выводит их из организма. Уменьшается влияние калорий и на образование жировых отложений. Кроме того, клетчатка уменьшает количество муки высшего сорта при приготовлении блинов. Такая мука повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, после резкого всплеска происходит провал. Человек очень быстро хочет снова есть», — объяснила специалист.

Правильное приготовление блинов в разы уменьшит их калорийность, отметила диетолог.

«Диетические блины нужно готовить правильно. Их лучше печь, а не жарить. В идеале их готовить в блиннице. Но если нет специализированной кухонной утвари, то нужно смазать сковородку кисточкой либо добавить каплю масла в само тесто», — порекомендовала Соломатина.

Вместо молока в блинную смесь можно добавить воду или сок. Это также поможет избавиться от лишних калорий, подчеркнула врач.

«Кроме того, если заменить молоко минеральной водой, то калорий в блинах будет в разы меньше. А блины получатся пышнее из-за углекислого газа. Также вместо молока можно добавить сок, даже томатный», — поделилась эксперт.

Начинки тоже нужно выбирать грамотно. Наилучшим вариантом станут овощи или грибы, добавила собеседница «ВМ»:

«Я советую отдать предпочтение овощным начинкам. Отлично подойдут грибы: в них много клетчатки и мало калорий.

Кроме того, медик предупредила, что блины лучше сделать полноценным приемом пищи.

«Блины должны быть как полноценный прием пищи, например, обед. А сладкие блинчики можно съесть вместо десерта. Но тогда нужно ограничиться 1–2 штучками», — уточнила диетолог.

Сладкие блины нужно делать не с медом, сгущенкой или вареньем, а с ягодами. Однако сладкоежки могут добавить туда одну ложку меда или сахарозаменитель, заключила Соломатина.

