Кулинарный критик дал советы по выбору пельменей

В их составе не должно быть пищевых добавок, сои и «километровых эмульгаторов».

Стоит также обращать внимание на категорию мяса. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился ресторатор Дмитрий Алексеев.

«В составе пельменей не должно быть километровых эмульгаторов, лецитинов и так далее. По сути, пельмени — это мука и мясо. Если много усилителей вкуса, продукт плохой. Если это вегетарианские пельмени, которые предполагают это на упаковке, — это одна история, но когда это свино-говяжий фарш, там сои быть не должно никак. Конечно, другой вопрос, какой категории мясо. Если вы видите на мясных производствах, что там растительные продукты — тоже обман».

Ранее шеф-повар Антон Прокофьев раскрыл рецепт «идеальных» пельменей. Соотношение говядины и свинины в лепных изделиях должно быть 50 на 50.