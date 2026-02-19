Макароны с курицей за полчаса: ужин, который выручает, когда нет времени

Если хочется вкусно поужинать за полчаса, рецепт макарон — настоящая находка. Главное — простота и скорость: немного макарон, курица и сыр, а дальше можно импровизировать с овощами и зеленью, уверяют авторы портала «Почавкаем | Рецепты».

© ГлагоL

Для блюда нужны: любые макароны — спагетти, рожки, спиральки, что нравится, куриная грудка или филе (можно и без мяса, тогда добавьте овощей или грибов) и твердый сыр вроде пармезана или гауды. Для аромата можно добавить помидоры черри, болгарский перец, зелень и чеснок, но это по желанию.

Сначала варим макароны в подсоленной воде по инструкции на упаковке, помешивая, чтобы не слиплись. Когда будут готовы, сливаем воду и отставляем. Куриное филе нарезаем кусочками, обжариваем на сковороде с растительным маслом, солим, перчим и добавляем любимые специи — розмарин или тимьян отлично подойдут. Готовим до золотистой корочки.

Собираем блюдо: смешиваем макароны с курицей, добавляем нарезанные овощи и посыпаем тертым сыром. Украшаем зеленью — базиликом или укропом. Все, ужин готов, ароматный и сытный.

Солить макароны до или после? Правильно — сразу, уверяет «ГлагоL». В холодной воде соль расходится равномерно, кипяток не плюется, паста не комкуется. Разница во времени закипания — копейки. Главное, чтобы вода была «соленой, как море», как учат итальянцы. А дальше — соус. Спагетти, ветчина, грибы, сливки, сыр. Десять минут — и вы король ужина.