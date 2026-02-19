Четыре завтрака из яиц, которые спасают бюджет и радуют семью

Жизнь в сельской местности хороша тем, что многие продукты всегда под рукой. Это позволяет готовить, почти не заглядывая в магазин, и заметно экономить. Достаточно выйти в курятник, собрать яйца — и можно придумывать новые завтраки. Именно яйца остаются главным продуктом в семье, несмотря на споры об их пользе и вреде, уверяют авторы канала «Жизнь по-деревенски».

Яйца дома едят не каждый день, но два-три раза в неделю обязательно. Возможностей у этого простого продукта много — вариантов завтраков не перечесть.

Омлет с зеленью готовят из любой зелени, которая есть под рукой: петрушки, укропа, кинзы, шпината. Летом используют свежую с огорода, зимой — замороженную. Зелень просто добавляют во взбитые яйца и отправляют на сковороду. Один из советов по хранению — мелко нарезать зелень, разложить по формочкам для льда, залить холодной водой и заморозить. Так она сохраняет цвет и вкус.

Яичницу с помидорами считают одним из самых удачных и полезных сочетаний. К помидорам добавляют кабачки, болгарский перец, лук. Летом используют свежие овощи, зимой — замороженные смеси.

Омлет с сыром и зеленью — еще один любимый вариант. Сначала яичную смесь выливают на сковороду, дают схватиться, затем посыпают сыром и зеленью, складывают пополам и оставляют на огне еще на минуту.

Есть и более сытный вариант — яичная запеканка. Изначально рецепт был рассчитан на порционные формы для кексов, но его готовят и в одной форме. Яйца взбивают с молоком, добавляют натертый сыр, нарезанную зелень и болгарский перец. Форму смазывают растительным маслом, посыпают отрубями и выпекают при 180 градусах около 40 минут.

Ингредиенты простые: 2 яйца, 100 мл молока, 20 г сыра, четверть болгарского перца, соль по вкусу. Даже при нынешних ценах на яйца такой завтрак остается бюджетным, особенно если хозяйство свое. Дополнительно в омлет иногда добавляют овсяные хлопья или отруби: в небольшом количестве они не портят вкус, но делают блюдо более питательным.

