Почему мы теряем вкус к еде

Казалось бы, еда все та же, а удовольствие от нее нет. Восприятие вкуса — сложный процесс, в котором участвуют не только рецепторы языка, поэтому потеря вкуса к еде далеко не всегда связана с самими продуктами. Подробнее о причинах — в материале «‎Рамблера».

Вкус — это не только язык

То, что мы называем вкусом, на самом деле является комбинацией нескольких ощущений. Язык различает базовые вкусы — сладкий, соленый, кислый, горький и умами. Однако основная часть вкуса формируется за счет обоняния.

Поэтому при даже незначительных нарушениях обоняния еда может казаться пресной. Человек ощущает текстуру, температуру, сладость или соленость, но теряет глубину вкусового восприятия. Подобные изменения часто сопровождают простуды, вирусные инфекции, аллергические реакции, хронический ринит или синусит.

Стресс и нервная система

Нервная система напрямую влияет на восприятие вкуса. При хроническом стрессе организм постоянно находится в состоянии напряжения. В этот период меняется работа дофаминовой системы — механизма, связанного с ощущением удовольствия и мотивации.

Еда перестает вызывать привычную реакцию удовлетворения. Блюда могут казаться менее яркими, а процесс приема пищи — угнетающим. При выраженной тревожности или эмоциональном напряжении часто наблюдается снижение аппетита, либо наоборот — стремление к продуктам с интенсивным вкусом, например, сладкому или соленому.

Гормональные изменения

Восприятие вкуса чувствительно к колебаниям гормонального фона. Изменения могут возникать при:

нарушениях функции щитовидной железы,

колебаниях уровня половых гормонов,

беременности,

приеме гормональных препаратов.

Гормоны участвуют в регуляции обмена веществ, аппетита и чувствительности рецепторов. Поэтому привычные продукты могут неожиданно менять вкус — становиться слишком насыщенными или, наоборот, безвкусными.

Почему со временем ненавистные продукты превращаются в любимые

Дефициты микроэлементов

Работа вкусовых рецепторов зависит от ряда микронутриентов. Наиболее часто снижение вкусовой чувствительности связывают с дефицитом цинка. При недостатке этого элемента возможно:

ослабление вкусовых ощущений,

изменение восприятия сладкого и соленого,

ощущение металлического привкуса.

Это происходит, потому что цинк участвует в обновлении клеток рецепторов и передаче сигналов в нервной системе. Подобные симптомы могут наблюдаться и при дефиците железа, витаминов группы B и некоторых других веществ.

Влияние лекарств

Многие медикаменты способны изменять вкусовое восприятие. Среди наиболее известных групп:

антибиотики,

антидепрессанты,

антигистаминные препараты,

препараты для снижения давления.

Изменения могут проявляться в виде притупления вкуса, появления посторонних привкусов или искажения восприятия отдельных продуктов. В ряде случаев эффект исчезает после завершения курса терапии.

Привыкание к интенсивным вкусам

Современный рацион часто содержит продукты с высокой вкусовой насыщенностью — сладости, фастфуд, готовые соусы, усилители вкуса. Постоянное потребление ярких стимулов способно менять порог чувствительности рецепторов.

В результате натуральные продукты — овощи, крупы, простые блюда — начинают восприниматься как безвкусные. Это отражает адаптацию сенсорной системы к высокой интенсивности стимулов.

Возрастные изменения

С возрастом количество активных вкусовых рецепторов постепенно уменьшается. Кроме того, снижается чувствительность обонятельной системы. Эти процессы происходят постепенно и могут оставаться незаметными, пока человек не сталкивается с ощущением разочарования от еды. Чаще всего снижается восприятие сладкого и соленого, что нередко приводит к как раз таки усилению вкуса за счет сахара или соли.

Таким образом, изменения вкусового восприятия могут иметь различные причины — от временных физиологических реакций до состояний, требующих медицинского внимания. Поэтому стоит внимательно отнестись к потере вкуса к еде — это отражение процессов, происходящих в организме.

