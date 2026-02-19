Рецепт блинов с низким гликемическим индексом

Блины с низким гликемическим индексом: сладко и полезно на Масленицу
Масленица — это не только праздник с блинами, имеющий многовековую историю. Это традиция, которая создает уют, запах теста и шум сковороды. Но в последнее время растет количество людей, следящих за питанием, и многие из них игнорируют этот праздник, чтобы не навредить фигуре. Ну и напрасно! Нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, как совместить любимое блюдо и заботу о себе.
Почему многие исключают блины из рациона
Обычные блины из пшеничной муки высшего сорта могут достаточно быстро повышать уровень сахара в крови. Это ощущается приливом энергии, которая быстро заканчивается, оставляя сонливость и вновь возникшее чувство голода.
«Такое состояние объясняется достаточно просто: блины на пшеничной муке имеют высокий гликемический индекс — то есть, это блюдо резко повышает уровень глюкозы в крови. Особенно чувствительны к таким скачкам женщины с инсулинорезистентностью, склонностью к лишнему весу или при гормональных колебаниях», — поясняет Наталья.
Как приготовить «полезные» блины
«Приручить» этот десерт, чтобы он не повышал резко уровень сахара — задача достаточно простая. Необходимо часть или всю пшеничную муку высшего сорта заменить на цельнозерновую, овсяную или гречневую — тесто станет более питательным и насыщенным клетчаткой. Она, в свою очередь, замедляет всасывание углеводов, тем самым помогает сохранить стабильный уровень сахара в крови.
«Еще в тесто можно добавлять кефир или натуральный йогурт и яйца — блюдо станет более сытным и сбалансированным. Также важно сказать, что белок работает как естественный "стабилизатор", позволяя энергии поступать медленно, без резких скачков», — добавляет нутрициолог.
Начинка — не значит вредно
Масленица без сладких начинок кажется неполной, но здесь можно придумать простые и полезные варианты. Натуральный йогурт с ягодами, творог или рикотта с корицей, запеченные яблоки или груши, ореховая паста — это все дает ощущение десерта, но не вызывает тяжести.
«Также можно придумать более сытный вариант: в качестве начинки использовать слабосоленый лосось и авокадо, тушеную капусту, хумус или запеченную тыкву. Такие виды начинки способствуют длительному насыщению и продуктивности», — предлагает наш эксперт.
Простой и полезный рецепт блинов с низким гликемическим индексом
Ингредиенты
- Гречневая мука — 80 г.
- Кефир 1-2,5% - 200 мл.
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 щепотка.
- Масло гхи — для сковороды.
Приготовление
- Смешать муку, кефир, яйцо, соль и разрыхлитель в миске и взбить все вилкой. Если тесто густое — можно долить 1-2 ст. л. воды. Дать тесту постоять 5 минут.
- Разогреть сковороду на среднем огне, смазать маслом гхи.
- Налить половник теста, жарить 1-1,5 минуты с каждой стороны до румяности.
Можно добавить любую начинку по вкусу. Такие блины способствуют длительному насыщению и хорошему пищеварению.
«Масленицу можно провести с пользой для своего здоровья. Достаточно немного изменить рецепт, добавить полезные начинки — и блины становятся частью осознанного питания без негатива для организма», — уверена Наталья.