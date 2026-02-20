Россиянам раскрыли, что можно и нельзя есть в Великий пост

23 февраля у православных христиан начинается Великий пост — самый продолжительный и строгий из всех многодневных постов, который продлится до 11 апреля и завершится встречей Светлого Христова Воскресения 12 апреля.

Об этом напомнил в беседе с RT заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Эксперт подчеркнул, что из рациона полностью исключаются мясо и все мясные продукты: колбасы, сосиски, паштеты.

«Под запретом молочные продукты: молоко, сыр, творог, сметана, сливочное масло. Нельзя есть яйца и любые блюда с их содержанием. Рыба разрешается лишь дважды — в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье 5 апреля. В Лазареву субботу 4 апреля допускается рыбная икра», — разъяснил собеседник RT.

Он объяснил, что основа постного стола — овощи и фрукты в любом виде: свежие, варёные, тушёные, запечённые.

«Крупы и каши на воде (гречка, рис, овсянка, перловка, пшено), бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох) станут главным источником белка. Грибы, орехи, семечки и сухофрукты помогут восполнить недостаток питательных веществ. Хлеб и выпечка допускаются, но только без яиц и молока. Макароны разрешены, если в их составе нет яичной основы. Из сладкого можно мёд, варенье, горький шоколад», — добавил Иванов.

Растительное масло разрешено только в определённые дни — в основном по субботам и воскресеньям, рассказал специалист.

«В первую неделю, с 23 февраля по 1 марта, действуют самые строгие ограничения. В Чистый понедельник 23 февраля рекомендуется полное воздержание от пищи, только вода. Со вторника по пятницу первой недели — сухоядение, то есть сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, без термической обработки и масла. В субботу и воскресенье разрешается горячая пища с растительным маслом. Далее в течение всего поста действует общее правило: понедельник, среда, пятница — дни сухоядения; вторник и четверг — горячая пища без масла; суббота и воскресенье — горячая пища с маслом, можно немного вина», — поделился Иванов.

На пятой неделе есть особый день — Четверток Великого канона 26 марта, когда разрешается горячая пища с маслом, рассказал он.

«И конечно, особый режим на Страстной седмице с 6 по 11 апреля: с понедельника по среду — сухоядение, в Великий четверг 9 апреля — горячая пища без масла, в Великую пятницу 10 апреля — строгий пост, полное воздержание до выноса плащаницы. Монастырский устав, по которому составлен этот календарь, является идеальным ориентиром, но не жёстким требованием для всех», — предупредил Иванов.

Поэтому миряне, как правило, постятся мягче, добавил эксперт.

«Обычно не практикуется строгое сухоядение и отказ от растительного масла во все предписанные дни. Кто-то не ест рыбы вообще, кто-то употребляет её чаще, чем разрешено уставом. Кто-то подкрепляет силы морепродуктами — кальмарами, креветками. Это не возбраняется, если делается с рассуждением и по благословению духовника», — заключил он.

Ранее россиянам объяснили, кому можно не соблюдать Великий пост.