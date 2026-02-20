На Масленицу стали модными цветные блины: советы и рецепты от звезд

Масленичная неделя продолжается, а наши звезды ждут выходных, когда можно будет без спешки погрузиться в процесс приготовления блинов. Своими масленичными историями и эксклюзивными рецептами они поделились с "МК".

Французские блинчики от Анны Песковой

Актриса Анна Пескова, хорошо известная по сериалу "Тест на беременность", предложила нашим читателям необычный рецепт, который узнала даже не в России, но он оказался очень даже интересным.

"Моя мамочка живёт во Франции, и несколько лет назад мы приехали к ней в гости, как раз на Масленицу.. Я подумала: как было бы чудесно испечь блины прямо там, да ещё и приобщить ее супруга Кристиана к культуре нашего праздника — с блинами и душистым чаем на свежем альпийском воздухе (мы отдыхали в Альпах).

Но всё оказалось не так просто. Мука, которая продаётся во Франции, совсем не такая, как у нас. Мы обошли, наверное, десяток магазинов в поисках «той самой» муки. Уже потеряли надежду, как вдруг в одной маленькой бакалейной лавочке нашли то, что искали! Продавец, он же владелец, не только продал нам нужную муку, но и поделился рецептом, который с тех пор прочно закрепился в нашей семье, - рассказала Анна. - Когда мы приступили к процессу, нас настолько захватило, что мы перестали замечать время. Всё утро мы пекли блины, общались, смеялись и пели французские песни. А когда у Кристиана стали получаться ажурные блинчики, он от радости начал их подкидывать на сковороде — совсем как заправский русский шеф-повар !"

Вот тот самый рецепт французских блинчиков, которым поделился со мной владелец французской лавочки :

Ингредиенты:

· Мука — 1 стакан

· Сахар — 1 ст. ложка

· Ванильный сахар — 1 ст. ложка

· Соль — щепотка

· Яйца — 3 шт.

· Молоко — 2 стакана (обязательно комнатной температуры)

· Сливочное масло — 30 г (растопленное)

Приготовление:

В одной миске смешиваю просеянную муку, оба вида сахара и соль. В другой миске взбиваю яйца с молоком 2–3 минуты. Тонкой струйкой вливаю яично-молочную смесь в муку, интенсивно помешивая, чтобы не было комочков. В готовое тесто добавляю растопленное сливочное масло и ещё раз перемешиваю. Хорошо разогретую сковороду смазываю маслом и выпекаю тонкие блинчики до золотистого цвета .

Цветные блины от Анетты Орловой

Звездный психолог Анетта Орлова, которую хорошо знают в кругах шоу-бизнеса, и не только, нашла способ выпекания... цветных блинов. Подробностями необычного угощения на Масленицу она поделилась с "МК".

"Когда дети были маленькие, я открыла для себя цветные блины без красителей. Оттенок им придавали дополнительные ингредиенты: если добавить свекольный сок, получатся красные, если шпинат - зеленые, морковь и куркума придадут желто-оранжевый оттенок, а для сладких блинчиков можно добавить какао. Это разнообразит и ваш стол, и сделает блюдо более полезным и порадует яркостью детей", - рассказала Орлова.

Рецепт изумрудных блинов со шпинатом

Ингредиенты (на 10-12 блинов):

· Молоко — 300 мл

· Яйца — 2 шт.

· Шпинат (свежий или замороженный) — 50 г

· Мука — 200 г (примерно 1,5 стакана)

· Сахар — 1 ч. ложка

· Соль — щепотка

· Растительное масло — 3 ст. ложки (в тесто) + немного для смазывания сковороды

· Сливочное масло — для смазывания готовых блинов (по желанию)

Приготовление:

1. Подготовьте шпинат. Если свежий — просто помойте. Если замороженный — разморозьте и слейте лишнюю воду.

2. Сделайте шпинатное пюре. В блендере взбейте шпинат вместе с растительным маслом до однородной зелёной массы. Если масла мало, добавьте пару ложек молока из общего количества.

3. Замесите тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, непрерывно размешивая венчиком, чтобы не было комочков.

4. Добавьте цвет. Влейте шпинатное пюре в тесто и тщательно перемешайте до равномерного зелёного цвета.

5. Отдохните. Оставьте тесто на 10–15 минут при комнатной температуре — это сделает блины более эластичными.

6. Жарьте. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (первый раз). Наливайте половник теста, равномерно распределяя по поверхности. Пеките с двух сторон до золотистых краёв.

7. Смазывайте. Готовые блины складывайте стопкой, промазывая каждый кусочком сливочного масла — так они останутся мягкими и нежными.

Блины с бортиками от Дмитрия Носкова

Музыкант и композитор, написавший музыку к многочисленным фильмам, Дмитрий Носков Масленицу очень любит- она связана с воспоминаниями о маме. Об этом он рассказал "МК".

"Когда моя мама была жива, она всегда пекла блины на масленицу. У нее они получались особенные, очень нежные, тонкие и поджаристые, с хрустящими бортиками. Можно было съесть 10 штук и абсолютно не объесться. В этом году моя супруга всерьез взялась за кулинарию. Они с дочкой Дианой уже закупились всеми необходимы продуктами для приготовления блинов. В этом году нас ждут блины с икрой, мясом, творогом и даже со сгущенкой. Мы, в том числе наш старший сын Артур, все в предвкушении. Может, даже проведём маленькую Масленицу на даче, чтобы соблюсти традицию полностью", - рассказал Носков.

Рецепт тонких блинов с хрустящими бортиками от Дмитрия Носкова

Ингредиенты:

· Молоко — 500 мл

· Яйца — 3 шт.

· Мука — 250 г

· Сахар — 1,5 ст. ложки

· Соль — щепотка

· Сода — на кончике ножа (гашёная уксусом)

· Кипяток — 200 мл

· Растительное масло — 3 ст. ложки в тесто + для смазывания сковороды

· Сливочное масло — для готовых блинов

Приготовление:

В миске взбить яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Влить половину молока, перемешать. Постепенно всыпать муку и соду, тщательно взбить венчиком, чтобы не было комочков. Добавить оставшееся молоко и растительное масло. Перемешать. Тонкой струйкой влить кипяток, непрерывно помешивая тесто. Оно станет жидким и пузырчатым — это даст дырочки и хрустящие края. Оставить тесто отдохнуть на 15 минут. Разогретую сковороду смазать маслом только перед первым блином. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Каждый готовый блин смазывать сливочным маслом, пока горячий.