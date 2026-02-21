Рецепт булочек с маком, от которых невозможно оторваться

Весна — самое время печь что-то уютное и ароматное. Например, те самые мягкие булочки с маком, от которых невозможно оторваться. Теплые, сладкие, с насыщенной начинкой — их легко приготовить дома, и ничего сложного тут нет, уверяет автор канала «Рецепты с любовью».

Для теста понадобится 500 граммов муки, 80 граммов сахара, 7 граммов дрожжей, 250 миллилитров молока, одно яйцо и три столовые ложки растительного масла. В миске смешиваем муку, сахар и дрожжи, добавляем яйцо, молоко и масло. Замешивать лучше руками — тесто любит тепло и внимание. Можно сделать это и на доске: собрать муку горкой, сделать углубление, вбить яйцо и постепенно вмешивать остальные ингредиенты, подливая молоко. Когда тесто станет гладким, накрываем его и убираем в теплое место примерно на час.

Теперь начинка — и вот здесь главный секрет сочности. Берем 200 грамм мака, заливаем кипятком и оставляем на полчаса. Затем варим его на медленном огне с добавлением 350 миллилитров молока около 5-10 минут. После этого кладем 170 граммов сахара и 80 граммов сливочного масла и даем массе потомиться еще около десяти минут. Благодаря молоку и маслу мак получается не сухим, а мягким и насыщенным — именно таким, каким он должен быть в идеальных булочках.

Подошедшее тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 5 миллиметров. Начинку распределяем щедро, плотным слоем. Сворачиваем рулетом и нарезаем — ножом или ниткой, чтобы срез был аккуратным. Заготовки смазываем яйцом и отправляем в духовку на 25 минут.

Пока булочки пекутся, можно растопить шоколад. Готовым даем немного остыть и покрываем сверху теплой шоколадной глазурью. В итоге получаются сочные, ароматные булочки с маком — мягкие внутри, с насыщенной начинкой и сладкой шапочкой сверху. Именно такие, ради которых хочется поставить чайник и собрать всех на кухне.

