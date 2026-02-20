Эксперт предложил альтернативу обычной сгущенке

Она подойдёт людям с непереносимостью лактозы.

Продукт состоит из переработанной мякоти ореха, тростникового сахара и стабилизатора.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«Если у вас непереносимость или лактозная недостаточность, то подойдёт альтернативная кокосовая сгущёнка. Здесь у нас уже в составе переработанная мякоть кокосового ореха, тростниковый сахар, стабилизатор — гуаровая камедь и морская соль. А тростниковый сахар по своему нутриентному составу будет богаче, чем белый. Это всё равно сахар, который мы должны употреблять в меру, но, конечно, будет лучше, чем обычный белый, у него другой гликемический индекс, и для организма это в целом лучше».

Ранее Генералова посоветовала не использовать подсолнечное масло для жарки блинов. Из-за низкой температуры дымления оно быстро образует канцерогены.