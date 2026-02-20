Назван способ сделать пельмени полезнее

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ сделать пельмени полезнее. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

© РИА Новости

Астафьев призвал приготовить пельмени в воке — глубокой сковороде с высокими стенками, предназначенной для быстрой обжарки продуктов или готовки на пару. Кроме того, он посоветовал добавить к пельменям овощи и специи, например, имбирь, болгарский перец, лук и чеснок.

Он также порекомендовал россиянам лепить пельмени самостоятельно, а не покупать готовые в магазине. По словам специалиста, состав покупного продукта может быть небезопасным.

Ранее Астафьев и врач Александр Мясников рассказали россиянам о недооцененном дешевом салате. Они отметили, что в салате из капусты содержится много витамина C.

До этого диетолог Елена Устинова назвала россиянам правила выбора колбасы. Врач объяснила, что в составе продукта на первом месте должно быть мясо.