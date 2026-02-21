Борщ «не по канону», который покоряет с первой ложки

Этот борщ дома — вечная тема для споров. Варят его так уже много лет: получается ярко, густо и вообще «не по канону». Но разве бывает единственный правильный рецепт? Кто-то кладет фасоль, кто-то чернослив, кто-то вообще варит на грибах, уточняет автор канала «Сладкий персик».

© ГлагоL

Что нужно на кастрюлю (около 3-4 литров):

говядина на кости — 1–1,5 кг;

вода — 3 литра;

картофель — 5 шт.;

капуста — полкочана;

морковь и свекла — по 1 шт. (крупные);

сахар — 5 ст. л.;

уксус 6% — 6 ст. л. (если берете 9%, лейте меньше);

соль, растительное масло;

лук — по желанию.

Шаг 1: бульон

Тут экономить нельзя. Берем добрый килограмм-полтора говядины на кости. Да, мяса много, но кость даст ту самую наваристость. Варим долго — 3-3,5 часа на самом крошечном огне. Главное, чтобы не бурлило. За это время коллаген превращается в желатин, бульон становится плотным, а мясо — нежнейшим. Пенку убираем, солим в самом конце. Готовое мясо вынимаем, обрезаем с кости и нарезаем. Можно закинуть обратно, а можно класть сразу в тарелки, чтобы каждому достался честный кусок.

Шаг 2: овощи (хитрый способ)

Никакой стандартной зажарки. Сначала маринуем: шинкуем капусту (ее надо присолить и помять руками), трем морковь и свеклу. Засыпаем все это сахаром, заливаем уксусом, перемешиваем и забываем на полчаса. Кислота «запечатает» цвет свеклы, а сахар сбалансирует вкус.

Через 30 минут овощи слегка отжимаем (сок не выливать — это золото!), и отправляем их на сковородку с маслом минут на 15. Лишняя резкость уксуса уйдет, останется только аромат.

Шаг 3: сборка

В кипящий бульон бросаем картошку. Как сварится — добавляем наши притушенные овощи и мясо. Кипятим буквально пару минут и выключаем. И вот теперь финальный штрих: вливаем тот самый оставшийся свекольный сок. Именно так борщ получится вызывающе ярким.

Дайте ему постоять минут пять (хотя завтра он всегда будет вкуснее). Подавать строго: со сметаной, ледяным салом из морозилки, чесноком и охапкой зелени. Это не просто суп, это — событие.

