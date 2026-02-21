Борщ «не по канону», который покоряет с первой ложки: маринуем овощи перед зажаркой
Этот борщ дома — вечная тема для споров. Варят его так уже много лет: получается ярко, густо и вообще «не по канону». Но разве бывает единственный правильный рецепт? Кто-то кладет фасоль, кто-то чернослив, кто-то вообще варит на грибах, уточняет автор канала «Сладкий персик».
Что нужно на кастрюлю (около 3-4 литров):
- говядина на кости — 1–1,5 кг;
- вода — 3 литра;
- картофель — 5 шт.;
- капуста — полкочана;
- морковь и свекла — по 1 шт. (крупные);
- сахар — 5 ст. л.;
- уксус 6% — 6 ст. л. (если берете 9%, лейте меньше);
- соль, растительное масло;
- лук — по желанию.
Шаг 1: бульон
Тут экономить нельзя. Берем добрый килограмм-полтора говядины на кости. Да, мяса много, но кость даст ту самую наваристость. Варим долго — 3-3,5 часа на самом крошечном огне. Главное, чтобы не бурлило. За это время коллаген превращается в желатин, бульон становится плотным, а мясо — нежнейшим. Пенку убираем, солим в самом конце. Готовое мясо вынимаем, обрезаем с кости и нарезаем. Можно закинуть обратно, а можно класть сразу в тарелки, чтобы каждому достался честный кусок.
Шаг 2: овощи (хитрый способ)
Никакой стандартной зажарки. Сначала маринуем: шинкуем капусту (ее надо присолить и помять руками), трем морковь и свеклу. Засыпаем все это сахаром, заливаем уксусом, перемешиваем и забываем на полчаса. Кислота «запечатает» цвет свеклы, а сахар сбалансирует вкус.
Через 30 минут овощи слегка отжимаем (сок не выливать — это золото!), и отправляем их на сковородку с маслом минут на 15. Лишняя резкость уксуса уйдет, останется только аромат.
Шаг 3: сборка
В кипящий бульон бросаем картошку. Как сварится — добавляем наши притушенные овощи и мясо. Кипятим буквально пару минут и выключаем. И вот теперь финальный штрих: вливаем тот самый оставшийся свекольный сок. Именно так борщ получится вызывающе ярким.
Дайте ему постоять минут пять (хотя завтра он всегда будет вкуснее). Подавать строго: со сметаной, ледяным салом из морозилки, чесноком и охапкой зелени. Это не просто суп, это — событие.
