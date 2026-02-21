Домашняя или готовая: у россиян изменились кулинарные предпочтения

Россияне стали чаще отказываться от традиционных моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство. Об этом говорится в исследовании независимой компании ICMR («ГФК-Русь»), подготовленном для РИА Новости.

© Газета.Ru

В 2025 году в исследовании приняли участие около 14 тысяч человек, которые вели дневники питания в будни и выходные. Всего было изучено 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

Авторы отметили, что на семь процентных пунктов выросла доля согласных с утверждением о том, что они не видят ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд. Одновременно популярность традиционных моделей питания — домашних первых блюд, выпечки и совместных обедов — снизилась на 6–7 процентных пунктов.

По данным исследования, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года — с июня 2023 по июнь 2025 года — увеличился в денежном выражении на 85% и достиг 81,4 млрд рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%.

Как пояснили авторы работы, рост связан с трендом на быстроту и удобство, а также с желанием побаловать себя, а не с вынужденной экономией времени.