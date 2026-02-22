Как выбрать красную рыбу

Красная рыба — это же чистое здоровье, скажете вы. Омега-3, витамин D, красота и молодость. Все так. Но есть одно большое «но». Не всякая красная рыба одинаково полезна. А некоторая и вовсе может навредить. Речь про ту, что выращена в неволе, на фермах. И тут есть о чем поговорить.

© ГлагоL

Начнем с хорошего. Дикий лосось, форель, нерка, которые выросли в море или океане, — это реально кладезь полезных жиров и витаминов. Они едят натуральный корм, плавают, где хотят, и накапливают только то, что дала природа. Но на прилавках такой рыбы все меньше. Основной объем — фермерская, выращенная в садках. И вот тут начинаются проблемы, отмечает канал «Тарелка | Рецепты».

Чтобы рыба быстро росла и не болела в тесноте, в корм добавляют антибиотики. Это обычная практика. Только антибиотики имеют свойство накапливаться в тканях. А потом, когда мы едим такую рыбу, они попадают в наш организм. Чем это грозит? Во-первых, страдает микрофлора кишечника. Во-вторых, бактерии привыкают к лекарствам, и когда нам реально понадобится антибиотик, он может просто не сработать. Особенно это опасно для детей и беременных.

Дальше — красители. Дикая красная рыба имеет натуральный цвет, который зависит от корма и может быть разным. А фермерскую часто подкрашивают, чтобы она выглядела аппетитно. Используют для этого лютеин — пищевой краситель E161g. Вроде разрешен, но если переборщить, он может влиять на зрение. И опять же, на этикетке это не всегда честно пишут.

Самое страшное — полихлорированные дифенилы, или ПХД. Это стойкие органические загрязнители, которые накапливаются в жире. Так вот, исследования показывают, что в фермерской рыбе их может быть в десятки раз больше нормы. А ПХД — это канцерогены, то есть вещества, повышающие риск рака.

Что делать? Не есть красную рыбу вообще? Нет, просто подходить к выбору с умом. Старайтесь искать дикую рыбу, даже если она дороже. Читайте этикетки: там должно быть написано «дикая», «выловленная в море», а не «выращенная на ферме». Смотрите на цвет: если рыба ярко-розовая, почти неестественная, скорее всего, красителя не пожалели. Лучше выбирать более бледные экземпляры.

И помните про меру. Даже полезная рыба в килограммовых количествах никому не на пользу. Так что включаем голову, читаем состав и не ведемся на красивую упаковку. Здоровье дороже.

Как уже писал «ГлагоL», когда лосось держат в тесноте и кормят добавками для быстрого роста, в ее жире скапливается химия. В дикой рыбе гадости меньше.