Как варить яйца, чтобы скорлупа отлетала сама, а белок оставался целым

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйца? Но каждый, кто хоть раз пытался их почистить и в итоге отдирал скорлупу вместе с половинкой белка, знает: тут есть свои секреты. Чтобы результат всегда радовал, а яйца чистились легко и быстро, не обязательно быть шеф-поваром. Достаточно запомнить пару хитростей.

© ГлагоL

Главный парадокс заключается в возрасте продукта. Обычно мы гонимся за свежестью, но в случае с варкой яиц это играет против нас. Если вы купили яйца сегодня и сразу сварили, скорлупа будет прилипать намертво. Идеальный кандидат для завтрака – яйцо, которое пролежало в холодильнике дней семь, а то и все десять. За это время внутри происходят естественные процессы, белок немного меняет структуру, и пленка перестает быть единым целым со скорлупой, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Сам процесс тоже важен. Многие кидают яйца в холодную воду и только потом ставят кастрюлю на огонь. Это не лучший вариант. Лучше довести воду до кипения, подсолить ее (ложки соли будет достаточно) и аккуратно опустить яйца. Соль делает воду более жесткой и не дает белку вытекать, если скорлупа треснет. А для верности можно добавить еще половинку чайной ложки соды – она делает скорлупу чуть более рыхлой, что потом облегчает чистку.

Кипеть вода должна спокойно, без бурления. А когда таймер прозвенит, сразу сливайте кипяток и залейте яйца ледяной водой. Можно даже бросить пару кубиков льда из морозилки. Резкий перепад температур заставит внутреннюю пленку сжаться и отойти от белка – это половина успеха.

Теперь про чистку. Перед тем как начать, покатайте яйцо по столу, слегка прижимая его ладонью, чтобы скорлупа покрылась мелкой паутинкой трещин. Лучше всего начинать с тупого конца: там всегда есть воздушный карман, и подцепить пленку там проще всего. А если подставить яйцо под тонкую струйку холодной воды, процесс пойдет еще быстрее – вода будет смывать осколки и помогать пальцам.

Кстати, чтобы яйцо точно не лопнуло при варке, можно добавить в воду ложку уксуса. Он не повлияет на вкус, но сделает скорлупу эластичнее. И еще один лайфхак для тех, кто любит чистоту: когда снимете первый кусочек скорлупы, засуньте под нее чайную ложку и поверните. Скорлупа снимется практически одним куполом.

Как ранее писал «ГлагоL», яйца в красивой коробке или с надписью «Эко/Био» стоят вдвое дороже обычных. Но часто вы просто переплачиваете дизайн. Смотрите на дату сортировки и производителя, чем на яркость упаковки.