Как приготовить идеальный борщ

Борщ — это не просто первое блюдо. Это целая история, которая пахнет уютом, бабушкиной кухней и долгими семейными обедами. У каждой хозяйки свой рецепт, но есть один секрет: идеальный получается у тех, кто знает пару хитростей.

© ГлагоL

Начинается все, конечно, с мяса. Лучше всего брать говядину на косточке. Можно и свинину, если любишь пожирнее, но классика — именно говядина. Заливаешь мясо холодной водой, ставишь на огонь и ждешь, когда закипит. Как только появится пена — снимай ее обязательно, иначе бульон получится мутным. Потом убавляешь огонь до минимума и забываешь про кастрюлю часа на полтора, а лучше на два. Важный момент: солить бульон лучше в самом конце, минут за 20 до готовности. Тогда мясо останется мягким и сочным, а не превратится в подошву, отмечает канал «Глеб Ерошков | ПИТЕРСКИЙЕСТ».

Пока бульон варится, займемся овощами. Тут главный герой — свекла. Именно она дает тот самый фирменный цвет. Трем ее на крупной терке, так же поступаем с морковкой. Лук режем мелко, картошку — кубиками, капусту шинкуем тоненько-тоненько. Вся эта красота пока пусть полежит в сторонке.

Теперь самое интересное — зажарка. Берем сковородку, наливаем масло и сначала отправляем туда лук. Как станет золотистым — кидаем морковь и свеклу. Когда овощи немного обмякнут, добавляем пару ложек томатной пасты. Если есть свежие помидоры — еще лучше, сними с них шкурку и порежь. Тушим все вместе минут пять-семь, а потом добавляем ложку уксуса и чайную ложку сахара. Уксус, кстати, не для того, чтобы борщ стал кислым, а чтобы свекла не потеряла свой яркий цвет и вкус получился сбалансированным, кисло-сладким.

Бульон сварился? Доставай мясо, режь его кусочками и отправляй обратно в кастрюлю. Туда же кидай картошку и зажарку из сковороды. Варим минут 15. Потом добавляем капусту и ждем еще минут 10-15. Овощи должны стать мягкими, но не разваливаться в кашу.

За 5 минут до финала кидаем лаврушку, давленый чеснок, перец и, если надо, досаливаем. И вот тут главный секрет: выключай огонь и оставь борщ на плите минимум на полчаса. А лучше на час. Он должен настояться, все вкусы должны подружиться. Многие вообще утверждают, что самый вкусный борщ — на второй день.