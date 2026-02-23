Секрет гуляша по-венгерски

Этот суп обожают за его характер. Сытый, густой, наваристый — он цепляет всех, кто хоть раз его пробовал. Но сразу предупреждаем: если вы рассчитываете на быстрый ужин, проходите мимо. Венгерский гуляш будет томиться на плите так долго, что вы успеете пожалеть о своем решении и, возможно, даже заказать пиццу. Но в конце, когда достанете кастрюлю, поймете: игра стоила свеч.

Первое и главное — мясо. Берем говядину, и не самую постную. Шейка или задок, где есть чуточку жира, даст нужную сочность. Режем ее крупно, кубиками сантиметра по три, и отправляем на сковороду с толстым дном, где уже шкворчит масло. Огонь делаем побольше, чтобы схватилась корочка, а соки остались внутри. Как только мясо зарумянилось, выкладываем его пока на тарелку, отмечает фуд-режиссер Александр Лазарев в своем блоге.

В ту же посуду, не вздумав ее мыть, кидаем лук и чеснок. Жир, который остался от мяса, выбрасывать его грех. Пассеруем пару минут, пока лук не станет прозрачным. А теперь важный момент: снимаем сотейник с огня. Ждем, чтобы масло перестало шипеть, и только тогда засыпаем паприку. Это ее звездный час. Паприка здесь — душа всего блюда, и если она подгорит, готовка закончена, начинайте сначала. Размешиваем тщательно, чтобы она отдала цвет и аромат.

Возвращаем в сотейник мясо. Туда же отправляем помидоры, болгарский перец, тмин, лаврушку, перец горошком и ложку соли. Заливаем все водой, можно бульоном, но так, чтобы жидкость чуть прикрыла содержимое. Довели до кипения, убавили огонь до минимума, накрыли крышкой — и гуляй смело часа полтора.

Когда время выйдет, кидаем в кастрюлю картошку, порезанную кубиками. Оставляем томиться еще минут на 30 — 40. Проверяем мясо: если оно еще держится за жизнь и не думает разваливаться, пусть сидит дальше. Но к тому моменту, как картофель сварится, оно обычно уже само просится в рот.

Готовый гуляш разливаем по тарелкам, сверху горсть свежей зелени. И зовем всех к столу. Поверьте, голодных не останется.