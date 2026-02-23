Выведен сорт томатов, который пахнет попкорном

Специалисты из Восточного Китая смогли вывести томат с запахом попкорна, используя современные технологии редактирования генов, пишет South China Morning Post.

Новый сорт появился в исследовательской теплице Института биотехнологий в Лаборатории Сянху в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Группа исследователей из Китая и Австралии действовала методом точного генного редактирования с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который часто называют «генными ножницами».

Ученые смогли отключить два гена, отвечающих за подавление ароматических соединений, после чего томаты начали источать характерный запах элитных сортов ароматного риса, напоминающий свежий попкорн с маслом.

Томаты являются одной из самых урожайных овощных культур в мире. Китай выращивает их более 70 млн тонн в год — это больше трети от общемирового объема. Но со временем вкус и аромат помидоров становятся все менее выраженными, и потребители это ощущают. Чтобы решить проблему, китайские селекционеры решили воспользоваться аналогией с другим продуктом.

«Людям нравится ароматный рис, и его цена выше, чем у обычного», — пояснил автор исследования, заместитель директора Института биотехнологий в Лаборатории Сянху Сюй Шэнчунь.

По его словам, генетики «точно настроили биохимические процессы в плодах». Их достижение может открыть путь к созданию новых сортов томатов с улучшенными ароматическими свойствами, которые будут более привлекательны для потребителей, убежден ученый.

Продажу генетически модифицированных томатов уже одобрили в Японии. Разрешение было выдано для помидоров, которые генетики Университета Цукубы и компании Sanatech Seed искусственно насытили аминокислотами для понижения кровяного давления.

