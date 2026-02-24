В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному хранению продуктов

Как отмечает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, важно придерживаться условий и сроков хранения, указанных производителем на упаковке, особенно по температурному режиму. Например, рыбные консервы хранят при температуре не выше +15°C, сгущенное молоко – до +10°C, мясные консервы – до +20°C, поэтому оптимально хранить консервы в холодильнике.

Сырые и готовые продукты обязательно следует размещать раздельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Для этого стоит использовать контейнеры с крышками и отдельные ножи и разделочные доски для разных видов пищи. Микроорганизмы, такие как сальмонелла, клостридии и кишечная палочка, не меняют вкус и внешний вид продукта, но при несоблюдении гигиены могут быстро размножиться и вызвать серьезные заболевания.

Для сухих продуктов – круп, соли, сахара, чая, кофе – важна влажность в помещении, которая не должна превышать 70–75%. Плохие условия хранения способствуют порче продуктов и появлению пищевой моли. Не рекомендуется закупать крупы в больших количествах, если нет возможности хранить их в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла и влаги.

После остывания готовые блюда необходимо как можно скорее убрать в холодильник в закрытой таре для сохранения безопасности.