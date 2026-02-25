Стало известно, какие блины чаще всего заказывали москвичи на Масленицу

Готовые блины с шоколадно-ореховой пастой и с семгой и без наполнения стали самыми популярными у москвичей на Масленицу. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики Яндекс Лавки.

© РИА Новости

«В этом году жители столицы не изменили своим предпочтениям: блины с шоколадно-ореховой пастой и с семгой покупали чаще всего, также были популярны блины без наполнения», — заявили эксперты.

Что касается топпингов, то москвичи в основном покупали второй год подряд сметану разной жирности, сгущенное молоко и мед.

По словам аналитиков, спрос на готовые блины в Москве вырос на 72,9% по сравнению с обычной неделей. В годовом выражении рост составил 27,9%. Пик заказов пришелся на 6–7 день масленичной недели.

До этого стало известно, как россияне отмечают Масленицу. Большинство опрошенных заявили, что празднуют в домашнем формате: 64% пекут блины, 57% — проводят время в кругу семьи. При этом 34% респондентов признались, что намерены посетить масленичные гуляния и ярмарки.

Что касается приготовления блинов, россияне сохраняют традиционный подход. Большинство готовят их на молоке (74%), еще 18% — на кефире. Рецепты с альтернативным молоком используются значительно реже, а готовые смеси применяет лишь 1% опрошенных.