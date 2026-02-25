Названы самые популярные готовые блюда зимы

Салаты оливье и селедка под шубой вошли в список самых популярных блюд, которые россияне заказывали зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты сети магазинов «Азбука вкуса».

© РИА Новости

«Самыми популярными позициями в категории готовой еды стали салаты оливье и селедка под шубой, мясной студень, блинчики, каша пшенная с тыквой, язык отварной говяжий, а также два супа: куриный с фрикадельками и уха финская. Именно такой выбор делали покупатели», — заявили эксперты.

Специалисты рассказали, что в целом продажи готовой еды в сети постоянно растут. Например, только за 2025 год они выросли на 12,2%, а за прошедшие четыре года — на 90,3%. Согласно статистике, каждый второй покупатель приобретает готовую еду.

Эксперты отметили, что круглый год пользуются спросом простые домашние блюда. В новогодние праздники, как утверждают специалисты, к уже перечисленным салатам и студню добавились еще салат мимоза и осьминог.

По их словам, ключевое изменение, которое заметно в последние несколько лет, — рост штучных продаж и интерес к порционным форматам.

«Это связано с увеличением количества одиночных домохозяйств, что подтверждается многочисленными исследованиями. Согласно данным Nielsen, средний размер семьи сократился до 2,2 человека, а доля одиночных домохозяйств достигла к 2024 году 42%. В мегаполисах этот показатель еще выше: в Москве — 52%, в Санкт-Петербурге — 48%», — отметили в сети магазинов.

Причем тенденция, как заявили эксперты, распространяется и на праздничные меню. По их мнению, это значит, что люди отмечают праздники небольшими компаниями или даже в одиночестве.

Специалисты также рассказали, что большой пласт потребителей склонен к ностальгии и обращает внимание на продукты из советской гастрономии: глазированные сырки, сгущенку, газированные напитки «Дюшес», «Байкал» и «Тархун».