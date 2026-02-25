Пост со вкусом: десять интересных и ярких блюд для тех, кто любит эксперименты

Пост — это, прежде всего, осознанность, а не гастрономический квест по поиску модных разрешенных продуктов. В его основе умеренность, простота и внимание к внутреннему состоянию, а не к изысканности тарелки.

Сегодня магазины предлагают десятки специальных позиций для постящихся, но подлинный смысл не в замене привычных блюд дорогими альтернативами, а в умении довольствоваться малым и сохранять баланс. Мы собрали доступные и понятные рецепты из простых продуктов, которые помогут выстроить разнообразное и продуманное постное меню, которое понравится всей семье.

Овощное рагу с нутом и пряностями

Ингредиенты:

Нут отварной — 200 г.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Томаты в собственном соку — 200 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка, зира — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Баклажан нарежьте кубиками и при желании присыпьте солью на 10-15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь, затем промойте и обсушите. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и специи — так они лучше раскроют аромат. Выложите баклажан, кабачок и перец, готовьте на среднем огне 7-10 минут до румяности. Добавьте томаты и нут, уменьшите огонь и тушите под крышкой около 20 минут, периодически помешивая. В конце попробуйте на соль и дайте рагу настояться 5 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Грибной крем-суп с кокосовым молоком

Ингредиенты:

Шампиньоны — 400 г.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Кокосовое молоко — 150 мл.

Овощной бульон — 600 мл.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до испарения жидкости и появления золотистой корочки. Отдельно пассеруйте лук до мягкости. Соедините все в кастрюле, добавьте картофель кубиками и залейте горячим бульоном. Варите 15-20 минут до мягкости картофеля. Пробейте блендером до бархатистой текстуры, влейте кокосовое молоко и прогрейте, не доводя до активного кипения. Перед подачей можно добавить каплю оливкового масла или щепотку мускатного ореха.

Паста с томатами черри и шпинатом

Ингредиенты:

Паста — 250 г.

Томаты черри — 200 г.

Шпинат свежий — 100 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сушеные травы — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Отварите пасту до состояния аль денте, сохранив половину стакана воды от варки. В сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок до появления аромата, затем добавьте разрезанные пополам черри и готовьте, пока они не размягчатся и не пустят сок. Введите шпинат и дайте ему уменьшиться в объеме. Смешайте пасту с соусом, добавьте немного воды от варки, она сделает текстуру шелковистой. Посыпьте травами и дайте блюду отдохнуть пару минут перед подачей.

Постные голубцы с рисом и грибами

Ингредиенты:

Капустные листья — 10-12 шт.

Рис — 150 г.

Грибы — 200 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатный соус — 200 мл.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Капустные листья бланшируйте 2-3 минуты в кипящей воде, чтобы они стали мягкими и эластичными. Рис отварите до полуготовности. Лук, морковь и грибы мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте начинку с рисом, приправьте. Заверните голубцы, плотно уложите в форму, залейте томатным соусом (при желании добавьте немного воды и лавровый лист). Тушите под крышкой на слабом огне 35-40 минут. После приготовления дайте им настояться 10 минут.

Запеченная тыква с розмарином и чесноком

Ингредиенты:

Тыква — 500 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Розмарин — 1 веточка.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте тыкву крупными дольками, не слишком тонко — так она останется сочной внутри. Смешайте с маслом, измельченным чесноком и листьями розмарина. Выложите в один слой на противень и запекайте при 190°C 25-30 минут до румяной корочки. За 5 минут до готовности можно включить режим конвекции. Подавайте как самостоятельное блюдо или теплый гарнир к крупам.

Гречка с овощами и соевым соусом

Ингредиенты:

Гречка — 200 г.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Стручковая фасоль — 100 г.

Соевый соус — 2 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Гречку тщательно промойте и сварите до рассыпчатости. Овощи нарежьте тонкой соломкой и быстро обжарьте на сильном огне, чтобы они остались хрустящими. Добавьте гречку, влейте соевый соус и перемешайте. Прогрейте 3-4 минуты, чтобы вкусы объединились. При желании посыпьте кунжутом.

Салат с киноа, авокадо и свежими овощами

Ингредиенты:

Киноа — 150 г.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Киноа промойте до прозрачной воды и отварите 15 минут, затем остудите. Авокадо нарежьте кубиками и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел. Смешайте с нарезанными овощами и киноа. Заправьте маслом, аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру. Перед подачей дайте салату настояться 10-15 минут.

Фасолевые котлеты с зеленью

Ингредиенты:

Красная фасоль — 300 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Петрушка — пучок.

Соль, специи — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Фасоль измельчите до плотного пюре, но оставьте небольшую текстуру. Добавьте обжаренный лук, чеснок, рубленую зелень и сухари. Масса должна быть пластичной. При необходимости добавьте еще немного сухарей. Сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. После жарки выложите на бумажное полотенце.

Яблоки, запеченные с орехами и медом

Ингредиенты:

Яблоки — 4 шт.

Грецкие орехи — 40 г.

Мед — 3 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

Удалите сердцевину, оставив дно целым. Орехи измельчите и смешайте с медом, корицей и лимонным соком. Наполните яблоки начинкой и выложите в форму, добавив на дно немного воды. Запекайте при 180°C 25-30 минут до мягкости. Подавайте теплыми, чтобы аромат был особенно насыщенным.

Овощной плов с сухофруктами

Ингредиенты:

Рис — 250 г.

Морковь — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Изюм — 50 г.

Курага — 50 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Растительное масло — 3 ст. л.

Куркума, зира — по вкусу.

Приготовление:

Рис промойте несколько раз. В казане разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте специи, затем рис и сухофрукты. Разровняйте, залейте горячей водой на 1-1,5 см выше уровня риса. Готовьте под крышкой на слабом огне 20 минут, не перемешивая. После выключения дайте плову настояться еще 10 минут.