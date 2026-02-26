Ужин без суеты: рассыпчатый рис и сочная курица в сливках

Иногда хочется ужин без лишней суеты: без бесконечного помешивания, без страха, что гарнир пригорит, без усталости у плиты. И есть способ, который это решает. Рассыпчатый рис, который почти готовит себя сам, и сочная куриная грудка в нежном сливочном соусе. Даже те, кто считает грудку сухой, меняют мнение, уверяет Наталья Калнина.

Главный герой здесь — рис. Берется стакан (200 мл), тщательно промывается, чтобы вода стала прозрачной. Затем его отправляют в толстостенную кастрюлю и заливают тремя такими же стаканами воды (600 мл). Добавляют примерно чайную ложку соли — можно чуть меньше, по вкусу.

Кастрюлю ставят на плиту, доводят до кипения и варят на максимальном огне всего 3-4 минуты. После этого плиту выключают. И вот самое важное: крышку больше не открывают. Рис просто стоит и доходит сам, пока готовится основное блюдо. Без контроля, без помешивания.

Параллельно готовится куриная грудка. 800 г филе разрезают вдоль на две части. Посыпают солью (примерно ½ ч. л. на 500 г мяса), добавляют щепотку сушеного чеснока и любимую приправу для курицы. Дают полежать 2-3 минуты, затем обваливают в 3-4 столовых ложках муки.

В глубокой сковороде разогревают растительное масло и обжаривают филе на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Так поступают со всеми кусками.

Для соуса мелко режут 2 зубчика чеснока и 2-3 средних помидора. Чеснок слегка обжаривают до аромата, добавляют помидоры и тушат около трех минут. Если используются не помидоры, а томатная паста, берут столовую ложку и разводят ее в 100 мл воды, затем тоже прогревают пару минут.

После этого вливают 400 мл сливок 20% жирности, добавляют соль и молотый черный перец по вкусу. Когда соус закипит, огонь уменьшают, возвращают в сковороду обжаренную курицу и тушат под крышкой 15 минут. За 2-3 минуты до готовности можно добавить около 50 г тертого твердого сыра — это не обязательно, но соус становится еще насыщеннее.

К этому моменту рис уже полностью готов. Крышку открывают, аккуратно перемешивают. Если на дне осталась вода, ее просто сливают. В результате получается рассыпчатый, мягкий рис без лишних хлопот.

В итоге — полноценный ужин из простых продуктов. Рис готовится практически сам, куриная грудка остается сочной благодаря обжарке в муке и тушению в сливочном соусе. Блюдо получается сытным, с приятным сливочным вкусом и не требует много времени у плиты. Именно поэтому этот способ возвращается на кухню снова и снова — почти каждую неделю.

Рис бывает разным: нежным и молочным, как в детстве у бабушки, или рассыпчатым и сытным, как плов, но без лишних хлопот. «ГлагоL» предлагает два проверенных рецепта: рисовая каша на молоке с кусочком сливочного масла и упрощенный плов с курицей в духовке.