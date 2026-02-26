Рецепт жаркого по-домашнему

Жаркое по-домашнему — это история не про калории, а про уют. Тот самый момент, когда по всей квартире тянется аромат томленой говядины, и ты кожей чувствуешь: ты дома. Пускай русская печь осталась в прошлом, суть та же: берем мясо получше, режем овощи покрупнее и никуда не спешим, рассказывает автор канала «Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды».

Если нужно приготовить что-то по-быстрому, я обычно вспоминаю рецепт Ларисы Рубальской. На полкило говядины берем стандартный набор: луковицу, морковь и четыре крупные картофелины (грибы — по желанию, но с ними лучше). Тут есть нюанс: сначала пассеруем на масле лук с морковкой, а уже потом закидываем мясо.

Его надо быстро прихватить корочкой, чтобы весь сок остался внутри. Следом кидаем картошку кубиками, солим, добавляем лаврушку и специи. И главное — не заливайте все пустой водой. Возьмите крепкий мясной бульон, тогда вкус будет совсем другого уровня. Накрываем крышкой и забываем на медленном огне, пока мясо не станет мягким. В конце — обязательно горсть свежей зелени.

А для ленивого выходного идеален вариант в духовке. На те же 500 грамм говядины (режем кубиками по 4 см) берем пару ложек топленого масла, три картофелины, пару морковок, пять шампиньонов и четыре зубчика чеснока.

Мясо солим, перчим, обваливаем в муке и хорошенько подрумяниваем на сковороде. Овощи тоже стоит слегка обжарить. Для заливки смешиваем два стакана бульона, пару ложек томатной пасты, ложку вустерского соуса, тимьян и лавровый лист. Доводим соус до кипения, перекладываем мясо с овощами в форму и заливаем этой смесью. В духовке при 160-170 градусах жаркому нужно посидеть 2,5-3 часа. Говядина получится нежнейшая, а соус станет густым и глянцевым. Только не налетайте сразу: дайте блюду «отдохнуть» пять минут, чтобы соки распределились и вкус окончательно сошелся.

Лариса Рубальская умеет не только писать проникновенные стихи, но и готовить так, что пальчики оближешь.