Пять нетривиальных рецептов кексов

Не только сладость: 5 нетривиальных рецептов вкусных и полезных кексов
Сегодня это удобный формат и интересной выпечки: можно спрятать овощи, добавить белок, снизить сахар, заменить часть муки цельнозерновой или безглютеновой.
Кексы быстро и легко готовятся (можно и в формате капкейков), хорошо хранятся и подходят и на завтрак, и как перекус в дороге. Шеф-повар Руслан Миронов дал простые интересные рецепты полезной выпечки.
Шоколадно-банановые кексы без сахара
Ингредиенты
- Бананы спелые — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Какао — 2 ст. л.
- Мука овсяная — 120 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Кокосовое масло — 40 г.
- Темный шоколад — 40 г.
- Соль — 1 щепотка.
Приготовление
Бананы размять в пюре, добавить яйца и растопленное кокосовое масло. Вмешать какао, соль, разрыхлитель и овсяную муку. Шоколад порубить кусочками и добавить в тесто. Разложить по формам и выпекать при 180°C около 20-25 минут до плотной, но влажной текстуры.
Лимонно-маковые кексы на греческом йогурте
Ингредиенты
- Греческий йогурт — 200 г.
- Яйца — 2 шт.
- Мед — 3 ст. л.
- Мука пшеничная — 150 г.
- Мак — 2 ст. л.
- Цедра лимона — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Кокосовое масло — 40 г.
Приготовление
Яйца смешать с медом и йогуртом, добавить растопленное масло, сок и цедру лимона. Вмешать мак, муку и разрыхлитель. Тесто разложить по формам, заполняя их на две трети, и выпекать при 180°C 20-25 минут. Кексы получаются влажными, с легкой цитрусовой кислинкой.
Кексы со шпинатом и фетой (несладкие)
Ингредиенты
- Шпинат свежий — 120 г.
- Яйца — 2 шт.
- Кефир — 150 мл.
- Мука цельнозерновая — 160 г.
- Фета — 120 г.
- Оливковое масло — 40 мл.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление
Шпинат мелко нарезать или пробить блендером. Смешать яйца, кефир и масло, добавить шпинат, раскрошенную фету, соль и перец. Ввести муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C около 25 минут. Кексы получаются сочными, с мягкой солоноватой начинкой.
Тыквенные кексы с пряностями (несладкие)
Ингредиенты
- Тыквенное пюре — 250 г.
- Яйца — 2 шт.
- Кефир — 120 мл.
- Мука пшеничная — 170 г.
- Пармезан тертый — 60 г.
- Оливковое масло — 40 мл.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Мускатный орех — 1 щепотка.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Тыквенное пюре смешать с яйцами, кефиром и маслом. Добавить специи, соль и тертый пармезан. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Разложить по формам и выпекать при 180°C 25-30 минут. Текстура получается мягкой, слегка кремовой внутри.
Морковно-ореховые кексы с медом
Ингредиенты
- Морковь тертая — 200 г.
- Яйца — 2 шт.
- Мед — 3 ст. л.
- Мука пшеничная — 150 г.
- Орехи грецкие — 70 г.
- Корица — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Растительное масло — 50 мл.
- Соль — 1 щепотка.
Приготовление
Яйца взбить с медом, добавить масло и морковь. Вмешать корицу, соль, рубленые орехи и муку с разрыхлителем. Тесто разложить по формам и выпекать при 180°C 25 минут до золотистой корочки. Кексы получаются плотными, ароматными и долго остаются влажными.