В чем главные нюансы идеального фарша

Котлеты — это целая кулинарная вселенная, и у каждого свой рецепт. Но есть нюансы, которые решают все. О них рассказывает автор канала «Рецепты от мамули».

Хлеб в котлетах обязателен. Причем его должно быть 30–40% от общего объема. Раньше казалось, что хлеб добавляют только ради количества, а на деле он отвечает за сочность. Классика — на 1 кг мяса до 250–300 г хлеба и около 300 г молока для замачивания. Но сухой раскрошенный хлеб тоже дает отличный результат. Особенно хорош дарницкий. Корочку многие обрезают.

С яйцами все спорно. Кто-то говорит, что они делают котлеты плотнее и жестче, кто-то добавляет всегда. Если используете — одного яйца на 500-700 г фарша достаточно. Можно и вовсе готовить без яиц, если хорошо вымесить фарш. Если он кажется жидким, не спешите с мукой — просто тщательно перемешайте и уберите в холодильник. Там хлеб впитает мясной сок, масса станет однородной, и котлеты будут лучше формироваться. Если фарш все равно влажный, помогут мелкие панировочные сухари — и снова дать постоять. Отбивать или нет — повара считают, что это ошибка, фарш становится вязким, но многие все равно отбивают.

Лук — важная деталь. Обжаренный меняет вкус сильнее, чем просто сырой. Можно добавить чеснок. Если фарш плотный, столовая ложка ледяной воды сделает его мягче — вода испарится, и котлеты станут воздушнее. Небольшой кусочек сала добавит сочности и уменьшит впитывание масла. Вместо сала можно положить кусочек сливочного масла.

Панировка защищает котлеты от прямого жара и помогает сохранить сок внутри. Подойдет мука или сухари. И не переполняйте сковороду — котлеты должны жариться, а не тушиться. Многие доводят их до готовности под крышкой с добавлением воды — так надежнее.

В этом варианте фарш берется из свиной лопатки и куриных бедер — 700 г. Добавляется 300-350 г капусты, натертой на крупной терке, одна луковица, одно яйцо, 1,5 столовые ложки панировочных сухарей, соль, перец и кориандр по желанию. Капуста сочная, поэтому сухарей немного. Массу перемешивают, формируют котлеты, слегка отбивая при перекидывании из руки в руку, обваливают в сухарях. Получается 13 штук. Обжаривают с двух сторон, затем добавляют немного воды и протушивают до готовности.

