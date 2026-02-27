Ночной дожор: блюда, которые спасают нервную систему

фото: freepik.com/user18526052

Люди почему-то думают, что шеф-повар дома питается как в ресторане. Филе дорады с пенкой, микрозелень, соус из петрушки. В два ночи, когда нервная система на пределе, а глаза слипаются, он ест то же, что и мы все. Просто быстрее и без иллюзий. При этом он не читает мораль про правильное питание. Вы и так знаете, что ночью есть вредно. Но когда мозг орет «положи что-нибудь в рот, иначе не уснем», эти семь спасателей работают безотказно, рассказал шеф-повар Влад в своем блоге.

Первый номер — творог из морозилки. Даже размораживать не надо. Твердый, холодный, как мороженое, только с белком. Киньте сверху пару ложек меда, потому что ночью организму нужны углеводы, как воздух. И горсть того, что хрустит. Гранола, печенье, орехи. Белок плюс быстрые углеводы — мозг получает серотонин и успокаивается минут за 20. И главное, создается иллюзия, что ты все контролируешь. Хотя на деле это просто замерзший творог.

Второе звучит дико, но работает. Сырые сосиски с горчицей и хлебом. Да, вы не ослышались, не варите их. Открыл упаковку, откусил, макнул в горчицу, зажевал хлебом. Сосиска — это жир и белок, которые не надо переваривать часами, как стейк. Горчица дает ложное ощущение горячего. А скорость решает. В два ночи быстро равно хорошо.

Яйцо в кружке в микроволновке. Разбил, посолил, плеснул молока, если есть. 40 секунд, перемешал вилкой, еще двадцать. И у вас горячий скрамбл. Горячее блюдо психологически воспринимается как нормальная еда, а не как зажор. Если валяются остатки сыра или ветчины, кидайте туда. Сразу ощущение, что вы не просто жуете, а готовите.

Банка сгущенки — это уже уровень дна, но оно работает. Макать печенье или просто есть ложкой. Стыдно до жути, но эффективно на 200%. Сплошные углеводы, молниеносная энергия, мозг думает, что вы едите десерт. Спите после такого как убитые.

Классика: колбаса, сыр, хлеб. Иногда с маслом, если себя совсем не жалко. Можно добавить огурец или помидор, если не лень мыть. Жиры плюс углеводы дают долгое чувство сытости. Не проснетесь в четыре утра с мыслью сожрать холодильник.

Не забывайте и об остатках обеда. Куриное бедро с рисом из холодильника. Кстати, можно даже не греть. Холодное мясо отлично заходит. Это не стыдный перекус, это экономия времени и денег. Плюс полноценная еда, а не просто жвачка для желудка.

Йогурт с мюсли и бананом выглядит как завтрак, работает как снотворное. Кисломолочка успокаивает кишечник, банан дает триптофан для сна, мюсли — сложные углеводы. И психологически легче: вы едите полезное, а не просто закидываетесь едой.

Главное правило, ночной перекус — это не про калории. Это про нервную систему, которой надо заткнуться и дать тебе уснуть. Если вы в два ночи голодные и дерганые, вы не заснете. Точка. Съешьте что-то из этого списка и спите спокойно. Завтра вернетесь к диете. А сегодня у вас выживание.

Ранее эксперты назвали лучший перекус после тренировки. Например, можно перекусить помидорами, которые в отличие от энергетиков и батончиков, не содержат сахар и искусственные добавки, писал «ГлагоL».