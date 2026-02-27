Пять рецептов десертов для праздника и будней

Иногда так хочется себя побаловать чем-то приятным и вкусным — но мы же понимаем, что здоровое питание это наше все. А в некоторых случаях одно другому вообще никак не мешает, так что даже сладости могут быть не только вредными, но и полезными.

Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты десертов, каждый из которых — с собственным функциональным смыслом, будь то поддержка кожи, нервной системы, микробиоты или гормонального баланса.

Шоколадный мусс с авокадо и матчей

Поддерживает нервную систему, богат магнием и антиоксидантами, не вызывает скачков глюкозы.

Ингредиенты

Авокадо спелое — 1 крупное.

Какао натуральное — 2 ст. л.

Матча — 1 ч. л.

Мед или сироп топинамбура — 1-2 ст. л.

Молоко миндальное — 3-4 ст. л.

Щепотка морской соли — по вкусу.

Ваниль — по желанию.

Приготовление

Авокадо очистить и взбить блендером с какао, матчей и подсластителем до шелковой текстуры, постепенно добавляя миндальное молоко. Добавить соль и ваниль, еще раз пробить до полной однородности. Охладить 30-40 минут, подавать с ягодами или крошкой темного шоколада.

Миндально-кокосовый чизкейк без выпечки

Источник полезных жиров (нужны для здоровья кожи и гормонального фона).

Ингредиенты

Миндальная мука — 120 г.

Кокосовое масло — 60 г.

Финики мягкие — 4-5 шт.

Кешью замоченные — 200 г.

Кокосовое молоко густое — 150 мл.

Сироп агавы — 2 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление

Финики и миндальную муку измельчить, смешать с растопленным кокосовым маслом и утрамбовать в форму, охладить. Кешью взбить с кокосовым молоком, сиропом и лимоном до кремовой консистенции. Вылить на основу и убрать в морозильник на 2-3 часа, затем переложить в холодильник перед подачей.

Пудинг из семян чиа с ягодами и коллагеном

Отменная поддержка для кожи, суставов и стабильного сахара крови.

Ингредиенты

Семена чиа — 3 ст. л.

Молоко кокосовое или миндальное — 200 мл.

Коллаген порошковый — 1 порция.

Ягоды свежие или замороженные — 100 г.

Сироп клена — 1 ст. л.

Щепотка корицы — по вкусу.

Приготовление

Смешать чиа с молоком и коллагеном, добавить сироп и корицу, тщательно перемешать и оставить в холодильнике минимум на 4 часа или на ночь. Перед подачей добавить ягоды и слегка размять их ложкой, чтобы появился сок.

Теплые груши с тахини и темным шоколадом

Мягкая поддержка пищеварения, отличный источник кальция и железа.

Ингредиенты

Груши — 2 шт.

Тахини — 2 ст. л.

Шоколад темный 85% — 40 г.

Орехи грецкие — горсть.

Корица — по вкусу.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Груши разрезать пополам, сбрызнуть лимонным соком и запечь при 180°C около 15-20 минут до мягкости. Полить тахини, посыпать корицей, добавить рубленые орехи и кусочки темного шоколада, которые слегка подтают от тепла.

Морковный брауни с орехами и пряностями

Бета-каротин для кожи, клетчатка для микробиоты, дает устойчивое чувство сытости.

Ингредиенты

Морковь тертая — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Миндальная мука — 120 г.

Какао — 2 ст. л.

Орехи пекан или грецкие — 60 г.

Кокосовое масло — 50 г.

Мед — 2 ст. л.

Корица и мускатный орех — по вкусу.

Приготовление

Яйца взбить с медом, добавить растопленное кокосовое масло, морковь и специи. Вмешать миндальную муку, какао и орехи. Выложить в форму и выпекать при 170°C около 25-30 минут до упругой текстуры. Остудить перед нарезкой.