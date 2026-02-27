Пять рецептов десертов для праздника и будней

Нетривиально и полезно: 5 десертов для праздника и будней — для себя, любимой
Иногда так хочется себя побаловать чем-то приятным и вкусным — но мы же понимаем, что здоровое питание это наше все. А в некоторых случаях одно другому вообще никак не мешает, так что даже сладости могут быть не только вредными, но и полезными.
Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты десертов, каждый из которых — с собственным функциональным смыслом, будь то поддержка кожи, нервной системы, микробиоты или гормонального баланса.
Шоколадный мусс с авокадо и матчей
Поддерживает нервную систему, богат магнием и антиоксидантами, не вызывает скачков глюкозы.
Ингредиенты
- Авокадо спелое — 1 крупное.
- Какао натуральное — 2 ст. л.
- Матча — 1 ч. л.
- Мед или сироп топинамбура — 1-2 ст. л.
- Молоко миндальное — 3-4 ст. л.
- Щепотка морской соли — по вкусу.
- Ваниль — по желанию.
Приготовление
Авокадо очистить и взбить блендером с какао, матчей и подсластителем до шелковой текстуры, постепенно добавляя миндальное молоко. Добавить соль и ваниль, еще раз пробить до полной однородности. Охладить 30-40 минут, подавать с ягодами или крошкой темного шоколада.
Миндально-кокосовый чизкейк без выпечки
Источник полезных жиров (нужны для здоровья кожи и гормонального фона).
Ингредиенты
- Миндальная мука — 120 г.
- Кокосовое масло — 60 г.
- Финики мягкие — 4-5 шт.
- Кешью замоченные — 200 г.
- Кокосовое молоко густое — 150 мл.
- Сироп агавы — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
Приготовление
Финики и миндальную муку измельчить, смешать с растопленным кокосовым маслом и утрамбовать в форму, охладить. Кешью взбить с кокосовым молоком, сиропом и лимоном до кремовой консистенции. Вылить на основу и убрать в морозильник на 2-3 часа, затем переложить в холодильник перед подачей.
Пудинг из семян чиа с ягодами и коллагеном
Отменная поддержка для кожи, суставов и стабильного сахара крови.
Ингредиенты
- Семена чиа — 3 ст. л.
- Молоко кокосовое или миндальное — 200 мл.
- Коллаген порошковый — 1 порция.
- Ягоды свежие или замороженные — 100 г.
- Сироп клена — 1 ст. л.
- Щепотка корицы — по вкусу.
Приготовление
Смешать чиа с молоком и коллагеном, добавить сироп и корицу, тщательно перемешать и оставить в холодильнике минимум на 4 часа или на ночь. Перед подачей добавить ягоды и слегка размять их ложкой, чтобы появился сок.
Теплые груши с тахини и темным шоколадом
Мягкая поддержка пищеварения, отличный источник кальция и железа.
Ингредиенты
- Груши — 2 шт.
- Тахини — 2 ст. л.
- Шоколад темный 85% — 40 г.
- Орехи грецкие — горсть.
- Корица — по вкусу.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
Груши разрезать пополам, сбрызнуть лимонным соком и запечь при 180°C около 15-20 минут до мягкости. Полить тахини, посыпать корицей, добавить рубленые орехи и кусочки темного шоколада, которые слегка подтают от тепла.
Морковный брауни с орехами и пряностями
Бета-каротин для кожи, клетчатка для микробиоты, дает устойчивое чувство сытости.
Ингредиенты
- Морковь тертая — 200 г.
- Яйца — 2 шт.
- Миндальная мука — 120 г.
- Какао — 2 ст. л.
- Орехи пекан или грецкие — 60 г.
- Кокосовое масло — 50 г.
- Мед — 2 ст. л.
- Корица и мускатный орех — по вкусу.
Приготовление
Яйца взбить с медом, добавить растопленное кокосовое масло, морковь и специи. Вмешать миндальную муку, какао и орехи. Выложить в форму и выпекать при 170°C около 25-30 минут до упругой текстуры. Остудить перед нарезкой.