Рецепт узбекского плова

Если у вас вместо плова получается слипшаяся масса из риса, говядины и морковки, пора постичь искусство его правильного приготовления. И начать стоит с выбора продуктов.

Одной из главных ошибок большинства хозяек, даже очень опытных и умелых, в приготовлении плова является неправильный выбор продуктов. Это блюдо требует более филигранного подхода, чем вы думаете. И просто обжарить мясо с морковью, луком и специями, засыпать рисом и залить водой — недостаточно. Певец, шоумен и кулинарный блогер DILL в беседе с WomanHit назвал все составляющие для плова по-узбекски, который всегда получается ароматным, рассыпчатым и вкусным, как в дорогом ресторане.

Прежде всего, в ночь перед приготовлением нужно замочить нут. На 50 грамм понадобится достаточно много воды комнатной температуры. Далее подготавливаем следующие продукты.

Ингредиенты

Мясо (лучше баранина или говядина) — около 0,5 кг.

Курдюк — 100 г.

Оливковое, подсолнечное или хлопковое масло.

Лук репчатый — 0,5 кг.

Морковь — 0,5 кг.

Рис — 0,6 кг.

Перец жгучий — 2 шт..

Чеснок — 1 головка.

Соль, зира — по вкусу.

Приготовление

Сначала мы берем масло, раскаливаем его на хорошем огне в казане или кастрюле с толстым дном. Добавляем туда половину лука, нарезанного дольками, кольцами, но не слишком мелко. Обжариваем до золотистого цвета и отправляем в казан курдюк. Как только он подтает, выкладываем мясо, обжариваем и добавляем вторую половину лука. Солим и выкладываем нарезанную соломкой морковь. Вливаем немного воды и закрываем крышкой. Томим пять минут. Далее кладем разбухший нут, зиру, еще немного соли, чеснок и по краям кладем острый стручковый перец. Засыпаем рисом. Можно длиннозерным, но лучше подойдет круглый.

Заливаем водой, чтобы она была на палец выше риса. Когда вода выкипит, делаем небольшой купол и закрываем крышкой минут на 20. Убавляем огонь до минимума, закрываем крышкой. Через 20 мин выключаем, но крышку не открываем. Оставляем еще минут на 10-15 и уже после открываем и раскладываем по тарелкам, предварительно аккуратно перемешав. Приятного аппетита!