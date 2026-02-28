Как приготовить ячневую кашу с луком

Ячневая крупа — один из самых недооцененных продуктов. При правильном подходе из этой бюджетной крупы получается блюдо, которое можно подавать хоть каждый день. Весь секрет в текстуре: кашу нужно сначала отварить, а затем обжарить с овощами, пишет Евгения Полевская.

На один стакан крупы (200 г) традиционно берется три стакана воды (600 мл). Ячку заливают водой, слегка солят и варят на слабом огне под крышкой около 15 минут. Важно дать готовой каше немного постоять в стороне, чтобы она «дошла».

Пока варится основа, нужно нарезать кубиками две крупные луковицы и обжарить их на растительном масле. Когда лук станет мягким и золотистым, вкус можно усилить, добавив в сковороду тертую морковь, болгарский перец или грибы.

Когда лук готов, к нему отправляют отваренную кашу. Все ингредиенты перемешиваются, заправляются солью и свежемолотым черным перцем. Если хочется чего-то необычного, ячка отлично принимает пряные ноты: гвоздику, имбирь или куркуму. В самом конце сковороду нужно накрыть крышкой и оставить на огне буквально на пару минут — за это время крупа пропитается ароматами и станет рассыпчатой.

Такой гарнир не просто сытный, но и легкий. Ячневая крупа богата витаминами группы B и помогает организму очищаться от токсинов. Она идеально сочетается с домашними котлетами, тушеным мясом или грибной подливкой. Простое, понятное и по-настоящему домашнее блюдо.

