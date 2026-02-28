Почему курица получается сухой и как это исправить

Курица — продукт вроде бы простой, но коварный. То грудка получится сухая, хоть ложкой скреби, то корочка бледная и неаппетитная, то мясо у кости сырое, а сверху уже горит. Знакомая картина? Бренд-шеф-повар проекта «Едимдома.ру» Илья Куваев рассказал, какие ошибки мы совершаем чаще всего и как их исправить.

Шеф не советует готовить холодную курицу. Достали из холодильника и сразу на сковороду? Зря. Мясо прогреется неравномерно, снаружи будет готово, а внутри останется сырым. Достаньте курицу заранее, минут за 20, пусть полежит под полотенцем при комнатной температуре. Если курица была заморожена, сначала разморозьте ее полностью в холодильнике, а потом тоже дайте ей согреться.

Если вы помыли мясо или оно просто влажное, обсушите его бумажными полотенцами. Во-первых, так вы получите хрустящую корочку. Во-вторых, масло не будет стрелять и брызгать во все стороны. И маринад с приправами лучше ляжет именно на сухую поверхность.

Плохо разогретая сковородка — верный путь к сухому и бледному мясу. Курица начнет не жариться, а тушиться в собственном соку, вся влага уйдет, а корочки не будет. Потратьте три-четыре минуты на разогрев сковороды с маслом. Для духовки правило то же: отправляйте курицу только в хорошо разогретый шкаф, градусов до 180.

Если запекаете курицу в духовке, кладите ее грудкой вниз. Белое мясо окажется в соках и жире, которые стекают вниз, и останется сочным. Если грудка сверху, она под воздействием жара гарантированно пересохнет. На сковороде первым делом обжаривайте сторону с кожей, чтобы вытопился жир и пропитал мясо.

Если хотите наваристый золотистый суп, берите бедрышки, ножки или суповой набор. Грудка даст пресный и диетичный бульон, в котором мало вкуса. И помните: для супа кладите курицу в холодную воду, чтобы она постепенно отдавала вкус. Для салата или просто вареной курицы — бросайте в кипяток, так мясо останется сочнее.

