В России с 1 апреля введут ГОСТ на картофельные чипсы

В России с 1 апреля 2026 года введут ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. В пресс-службе Росстандарта рассказали агентству, что ранее ГОСТ на данный продукт отсутствовал.

© Газета.Ru

Как следует из документа, новый межгосударственный стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок.

Продукт должен быть герметично упакован в потребительскую упаковку и предназначен для непосредственного употребления в пищу. В частности, ГОСТ определяет следующие характеристики чипсов: внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, произведенные по новому стандарту чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.

Согласно ГОСТу, на пластинках чипсов могут быть вздутия в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости. Кроме того, допускается наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Помимо этого, в чипсах из натурального картофеля должно содержаться не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, - не более 35%. До этого британский диетолог Винни Кодамла рассказала, как правильно есть чипсы.