Нужно ли мыть консервные банки перед их вскрытием

Консервы можно есть прямиком из банки, при этом мыть ее перед вскрытием необязательно. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Не вижу никакого смысла мыть консервные банки перед вскрытием, если только они не попали в какую-то агрессивную среду", – подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что для готовых промышленных продуктов, таких как шпроты или туристические завтраки, дополнительная очистка банки не нужна. Он добавил, что десятилетия использования консервов в России и за рубежом не создавали прецедентов, когда требовалась специальная обработка упаковки.

Ранее сообщалось, что нерегулярная чистка кухонной вытяжки может создавать серьезные биологические и химические угрозы. По словам эксперта Марии Золотаревой, скопившийся жир становится средой для размножения плесени и бактерий, способных вызывать аллергию, астму и кишечные расстройства.