Как приготовить постные пирожки с яблоками и изюмом

Эти пирожки — спасение в пост для автора канала «Еда на любой Вкус MIX». Получаются румяными и мягкими, а по вкусу и не скажешь, что в тесте нет ни яиц, ни сливочного масла. Главное — съедать их, пока теплые, так они вкуснее всего.

Что понадобится:

Для теста: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 5 г сухих дрожжей, 30 г сахара, щепотка соли (5 г) и 50 г растительного масла.

Для начинки: пара крупных яблок (500 г), 30 г сахара и горсть изюма (100 г).

Для корочки: ч. л. черного чая, ч. л. сахара и 50 мл кипятка.

Сначала делаем опару: смешиваем половину муки с дрожжами и сахаром, заливаем теплой водой и даем постоять минут 30 в тепле. Параллельно готовим начинку: изюм распариваем в кипятке 10 минут, яблоки режем кубиком и подтушиваем на сковороде с сахаром и изюмом, пока не станут мягкими. Обязательно дайте начинке полностью остыть.

Когда опара запузырится, всыпаем соль, вливаем масло и добавляем остатки муки. Замешиваем мягкое тесто и оставляем еще на полчаса, чтобы поднялось.

Готовое тесто делим на 12 равных кусочков, лепим пирожки и выкладываем на противень. Пусть постоят минут 10 перед духовкой. Чтобы они аппетитно блестели, смазываем их крепкой сладкой заваркой (чай + сахар + кипяток). Ставим в разогретую до 200°C духовку примерно на 25 минут. Как только зарумянились — можно доставать!

