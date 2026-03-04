Рецепт салата «Санькина любовь»

Салат с говорящим названием — «Санькина любовь». Простой до смешного, но именно из таких рецептов и складывается домашняя кухня: быстро, доступно и всегда вкусно. Никакой варки, никакой жарки — пару минут, и в холодильнике уже стоит ароматная миска хрустящей закуски, уверяет Наталья Калнина.

Этот салат — любимчик свекрови. У нее он почти всегда «на дежурстве»: достала из холодильника — и готово отличное дополнение к ужину. Особенно хорошо идет к рыбе или мясу.

Что понадобится:

морковь — 3 штуки;

лук репчатый — 1 средняя головка;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 30 мл;

уксус 9% — 30 мл;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/3 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

острый перец чили — по желанию.

Морковь очистить, лук тоже. Главный секрет вкусного салата — сочная, свежая морковь. Без вялости и сухости. От нее зависит все.

Натереть морковь на терке для корейской моркови. Нет такой? Не беда — подойдет обычная крупная терка. Можно экспериментировать: мелкая соломка даст нежность, крупная — более выраженную текстуру.

Лук нарезать мелкими кубиками. Если не любите резкость — обдайте его кипятком, и горечь уйдет. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать.

Для заправки к моркови добавить лук и чеснок, всыпать соль и сахар, влить растительное масло и уксус.

Добавить черный перец, по желанию — немного чили. Все хорошо перемешать, попробовать. Если нужно — подкорректировать соль или кислоту.

Убрать в холодильник минимум на 15-20 минут. За это время морковь пустит сок, слегка промаринуется и станет еще вкуснее.

Маленькие хитрости:

Можно добавить щепотку кориандра — вкус станет ближе к корейской моркови. Если хочется более мягкого вкуса — уменьшите уксус и добавьте немного лимонного сока. Салат спокойно хранится в холодильнике до трех дней, но обычно исчезает гораздо раньше.

Получается хрустящий, ароматный, слегка пикантный салат, который выручает, когда нет времени, но хочется чего-то свежего и домашнего. Просто, быстро, бюджетно — и правда любовь.

Хотите быстро и сытно? Натрите морковь, добавьте чеснок, майонез, соль и перец — салат из советского детства готов за пять минут. Хотите удивить гостей? Приготовьте марокканский морковный салат с зирой, паприкой, корицей, лимоном и апельсином — его нужно настоять час, и вкус раскроется полностью по рецепту «ГлагоLа».