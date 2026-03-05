Обязательная маркировка кондитерских изделий стартует в марте 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вводится обязательная маркировка кондитерских изделий data-matrix кодами. Производители будут обязаны регистрировать продукцию в системе «Честный знак», однако нововведение коснется не всех категорий сладостей одновременно.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, расширился за счет кондитерской продукции. Согласно новым правилам, с начала марта 2026 года изготовители должны будут регистрировать каждую единицу товара в системе «Честный знак». Ранее, с 1 марта по 31 августа 2025 года, проходил экспериментальный период, в течение которого маркировка осуществлялась в добровольном тестовом режиме, рассказывает Роскачество.

На первом этапе обязательное требование затронет производство печенья, зефира, пастилы и вафель. Позднее, начиная с мая, правило распространится на пирожные, рулеты и торты. Летом, с июля, под маркировку попадут шоколадные изделия, карамель и жевательная резинка.

В ведомстве отметили, что нововведение касается только продукции, выпущенной после 1 марта 2026 года. Товары, изготовленные до этой даты, разрешено продавать без нанесения кодов. Кроме того, обязательная маркировка не коснется кондитерских изделий, реализуемых на развес.