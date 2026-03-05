Рецепт бабушкиной шарлотки

Шарлотка ассоциируется с домашним уютом и семейными вечерами. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова, как приготовить ее по классическому рецепту наших бабушек.

© Unsplash

Секреты приготовления классической шарлотки

По его словам, «бабушкина шарлотка» — это классический рецепт, который знаком многим российским хозяйкам.

«Приготовить классическую шарлотку достаточно просто, но есть некоторые секреты, которые помогут сделать блюдо незабываемым. Например, большую роль играет сорт яблок. Лучше выбирать кислые яблоки, таких сортов как "Гренни Смит" и «антоновка». Эти сорта не теряют форму при запекании. Отмечу, что яблоки обязательно нужно очистить от кожуры, удалить из них семена и жесткую сердцевину, чтобы они были мягкими и утопали в тесте», — посоветовал шеф-повар.

Второй секрет нежной и вкусной шарлотки — это просеивание муки. Это поможет избежать комочков в тесте и сделает его легче и воздушнее, заверил эксперт.

«Рекомендую взбивать тесто венчиком, а не блендером, чтобы после запекания оно было воздушным и пышным», — добавил Логинов.

Рецепт шарлотки

Ингредиенты

Для приготовления «бабушкиной шарлотки» нужны всего несколько ингредиентов:

3–4 яблока;

3 яйца;

200 граммов (или стакан) сахара;

200 граммов (или стакан) муки;

1 чайная ложка разрыхлителя теста;

щепотка соли;

сахарная пудра;

кусочек сливочного масла для смазывания формы для запекания.

Способ приготовления:

для приготовления теста нужно взбить в глубокой миске яйца и сахар до образования светлой, пышной и однородной массы; отдельно просеять муку, добавить чайную ложку разрыхлителя и тщательно перемешать; постепенно, перемешивая, всыпать эту смесь в яичную массу; нарезанные яблоки смешать с тестом; смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее получившуюся смесь.

Шарлотку нужно запекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30–40 минут, сообщил шеф-повар.

«Готовность блюда можно проверить зубочисткой. Нужно вставить ее в середину блюда. Если деревянная палочка сухая, то шарлотка полностью готова», — подчеркнул Логинов.

Готовую шарлотку можно посыпать сверху сахарной пудрой после остывания, чтобы добавить сладости блюду, заключил шеф-повар.

