Макароны по-дедовски: рецепт из 90-х, который любят до сих пор

В каждой семье есть блюдо, от которого сразу теплеет внутри. Например, макароны по-дедовски. Рецепт простой, продукты доступные, а съедается все подчистую.

Секрет тут в отварном мясе. Можно взять то, что было под рукой: свинину, курицу или говядину на кости. Мясо нужно заранее сварить до мягкости. Главное, чтобы мясо хорошо отходило от костей, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Дальше начинается самое интересное. Готовое мясо разберите руками или вилкой на волокна. Лук нарежьте кубиками, отправьте на сковородку с маслом, обжарьте до прозрачности. Потом добавьте туда мясо, пару минут обжарьте и влейте пару половников бульона, в котором мясо варилось. Пусть потушится минут пять.

Параллельно варятся макароны. Берите любые. Как сварятся, отправьте их прямо на сковороду к мясу и луку. Туда же обязательно сливочное масло, граммов 40, не жалейте. Перемешайте, посолите, поперчите. Дайте постоять пару минут, чтобы все подружилось, и можно звать всех к столу. Вкус — как из детства. Сытно, просто и душевно.