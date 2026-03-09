Отредактированная еда: как ученые меняют вредные свойства продуктов

Специалисты из Восточного Китая смогли вывести томат с запахом попкорна, используя современные технологии редактирования генов.

Группа исследователей из Китая и Австралии действовала методом точного генного редактирования с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который часто называют генными ножницами.

Доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина объяснила «Вечерней Москве», какой механизм использовали ученые.

— Попкорн и томат — это сочетание кажется маркетинговым трюком. Но, если разобраться в деталях, которые приводят авторы, все становится не только правдоподобно, но и очень интересно с научной точки зрения, — говорит эксперт. — Китайские ученые использовали технологию редактирования генома, чтобы «отключить» два конкретных гена — SlBADH1 и SlBADH2. Эти гены у обычных томатов подавляют накопление определенного ароматического соединения. Когда их «выключают», в плодах начинает накапливаться вещество под названием 2-ацетил-1-пирролин (2-AP). Именно это соединение является ключевым для запаха свежего попкорна с маслом, а также для знаменитого ароматного жасминового риса. Аромат новых томатов описывается именно как «запах высококачественного ароматного риса, похожий на запах свежего попкорна с маслом».

По словам Регины, правильнее всего будет сказать, что этот томат пахнет жасминовым рисом, который мы привыкли ассоциировать с запахом попкорна.

— Удивительного в этом ничего нет, ведь за аромат и того и другого продукта отвечает одно и то же химическое соединение (2-AP). Предполагаю, что ученые проделали эту работу не ради забавы. За десятилетия селекции коммерческие сорта томатов потеряли большую часть своего вкуса и аромата, так как их выращивали ради урожайности, транспортабельности и внешнего вида. Новый генетический подход позволил вернуть насыщенный запах, при этом все остальные важные характеристики (вес плодов, высота растений, содержание сахаров и витаминов) остались без изменений. Лично мне было бы очень интересно попробовать такой помидор и понять, насколько сильно аромат меняет восприятие вкуса, — поделилась Гурина.

«Отредактированные» продукты в современном мире — не такая уж большая редкость. Их создают, чтобы изменить нежелательные характеристики привычных продуктов, сделать их более «удобными» для человека, решить конкретную проблему. К примеру, чтобы сделать помидоры более устойчивыми к вредителям, в генетический материал овоща добавляют ген скорпиона. Причина в белке, который синтезируется благодаря этому гену. Он очень токсичен для насекомых. Защищает растение от различных вредителей — например, тли или моли. Так получается снизить потребность количества химических пестицидов, используемых для защиты.

ДНК растений меняют, чтобы сократить потери урожая. Например, чтобы кукуруза лучше переносила засуху, в ее геном добавляют ген бактерии. А еще ДНК растений редактируют, чтобы улучшить питательный эффект продуктов или, скажем, увеличить содержание витаминов и минералов. Так, если добавить в геном клубники ген ананаса, то в продукте увеличится уровень фермента, отвечающего за противовоспалительное и противовирусное действие.