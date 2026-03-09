Кулинарный критик рассказал о популярности региональных деликатесов
Гурманы отдают предпочтение спарже из Коломны, фуа-гра из Новороссийска или выращенной под Рязанью ряпушке.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ресторатор Дмитрий Алексеев.
«Какая-то редкая фермерская ряпушка, выращенная в какой-то реке под Рязанью, или какая-то фуа-гра, выращенная в Новороссийске, сейчас популярны у гурманов. Много очень маленьких ферм, которые дают невероятного качества продукты. Многие представители ведущих ресторанов в Москве — есть французы, итальянцы, которые как раз рассказывают о спарже из Коломны, например. И таких очень много производителей, которые делают тут уникальный деликатесный хай-класс. Этот тренд географических продуктов растёт. У нас страна очень-очень большая, точнее, самая большая в мире, так что мы можем бесконечно долго наслаждаться разными вкусами».