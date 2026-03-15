Лакомства для собак, которые легко приготовить дома: пять рецептов
Готовые угощения для собак удобны, но у домашних есть важное преимущество: хозяин точно знает их состав. Это особенно важно, если у питомца чувствительное пищеварение или есть склонность к аллергии. В материале «Рамблера» — пять простых рецептов лакомств, которые можно самостоятельно приготовить дома.
При приготовлении важно помнить простое правило: чем короче и понятнее состав, тем лучше. Для собак обычно подходят мясо, печень, яйца, тыква, немного овсянки, рисовой или гречневой муки. А вот лук, чеснок, шоколад, ксилит, виноград, изюм и избыток соли использовать нельзя. Новые продукты лучше вводить осторожно, особенно если у собаки чувствительный желудок.
1. Печенье из курицы и овсянки
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г
- овсяные хлопья — 120 г
- яйцо — 1 шт.
- натуральный йогурт без сахара — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.
- Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите до фарша.
- Смешайте куриный фарш, овсяную муку, яйцо, йогурт и масло.
- Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного овсяной муки.
- Разогрейте духовку до 170 °C.
- Застелите противень пергаментом.
- Раскатайте тесто или сформируйте небольшие лепешки.
- Нарежьте тесто на маленькие квадратики.
- Выпекайте 20–25 мин.
- Достаньте печенье из духовки и полностью остудите.
2. Печеночные кубики
Ингредиенты:
- куриная или говяжья печень — 400 г
- яйцо — 1 шт.
- рисовая мука — 80–100 г
- тыквенное пюре — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Промойте печень и удалите пленки.
- Нарежьте печень кусочками и измельчите в блендере до однородной массы.
- Смешайте печеночную массу с яйцом и тыквенным пюре.
- Постепенно добавляйте рисовую муку и перемешивайте до густого теста.
- Разогрейте духовку до 175 °C.
- Вылейте массу в форму слоем около двух сантиметров.
- Выпекайте 25–30 мин.
- Достаньте пласт из духовки и полностью остудите.
- Нарежьте на небольшие кубики.
- При желании подсушите кубики в духовке еще 10–15 мин.
3. Тыквенные мягкие кусочки
Ингредиенты:
- тыквенное пюре — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- овсяная мука — 130 г
- творог без соли — 80 г
Способ приготовления:
- Запеките или отварите тыкву до мягкости.
- Разомните ее в пюре.
- Смешайте тыквенное пюре, яйцо и творог.
- Добавляйте овсяную муку небольшими порциями.
- Замесите мягкое тесто.
- Разогрейте духовку до 170 °C.
- Сформируйте маленькие шарики или палочки.
- Выложите их на противень с пергаментом.
- Выпекайте 18–22 мин.
- Достаньте лакомства из духовки и полностью остудите.
4. Сушеные мясные полоски
Ингредиенты:
- филе индейки, курицы или говядины — 500 г
Способ приготовления:
- Слегка подморозьте мясо, чтобы его было легче нарезать.
- Нарежьте мясо очень тонкими длинными полосками.
- Разогрейте духовку до 90–100 °C.
- Разложите полоски на решетке или противне.
- Следите, чтобы кусочки не соприкасались.
- Сушите мясо два–три часа при слегка приоткрытой дверце духовки.
- Достаньте полоски из духовки.
- Полностью остудите лакомство.
5. Яблочно-морковное печенье
Ингредиенты:
- морковь — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- рисовая или овсяная мука — около 150 г
- натуральная арахисовая паста без сахара — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Натрите морковь на мелкой терке.
- Очистите яблоко от семечек и натрите или измельчите в пюре.
- Смешайте морковь, яблоко, яйцо и арахисовую пасту.
- Добавляйте муку и перемешивайте до плотного теста.
- Разогрейте духовку до 170 °C.
- Раскатайте тесто.
- Нарежьте его на маленькие печенья или сформируйте лепешки.
- Выложите их на противень с пергаментом.
- Выпекайте 20–25 мин.
- Достаньте печенье из духовки.
- Полностью остудите перед подачей.
Домашние лакомства лучше хранить в холодильнике и использовать в течение нескольких дней. Давать их стоит небольшими порциями, чтобы они оставались именно угощением, а не заменяли основной рацион питомца.
