Лакомства для собак, которые легко приготовить дома

Готовые угощения для собак удобны, но у домашних есть важное преимущество: хозяин точно знает их состав. Это особенно важно, если у питомца чувствительное пищеварение или есть склонность к аллергии. В материале «‎Рамблера» — пять простых рецептов лакомств, которые можно самостоятельно приготовить дома.

© RHJ/iStock.com

При приготовлении важно помнить простое правило: чем короче и понятнее состав, тем лучше. Для собак обычно подходят мясо, печень, яйца, тыква, немного овсянки, рисовой или гречневой муки. А вот лук, чеснок, шоколад, ксилит, виноград, изюм и избыток соли использовать нельзя. Новые продукты лучше вводить осторожно, особенно если у собаки чувствительный желудок.

1. Печенье из курицы и овсянки

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г

овсяные хлопья — 120 г

яйцо — 1 шт.

натуральный йогурт без сахара — 2 ст. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите до фарша. Смешайте куриный фарш, овсяную муку, яйцо, йогурт и масло. Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного овсяной муки. Разогрейте духовку до 170 °C. Застелите противень пергаментом. Раскатайте тесто или сформируйте небольшие лепешки. Нарежьте тесто на маленькие квадратики. Выпекайте 20–25 мин. Достаньте печенье из духовки и полностью остудите.

2. Печеночные кубики

Ингредиенты:

куриная или говяжья печень — 400 г

яйцо — 1 шт.

рисовая мука — 80–100 г

тыквенное пюре — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Промойте печень и удалите пленки. Нарежьте печень кусочками и измельчите в блендере до однородной массы. Смешайте печеночную массу с яйцом и тыквенным пюре. Постепенно добавляйте рисовую муку и перемешивайте до густого теста. Разогрейте духовку до 175 °C. Вылейте массу в форму слоем около двух сантиметров. Выпекайте 25–30 мин. Достаньте пласт из духовки и полностью остудите. Нарежьте на небольшие кубики. При желании подсушите кубики в духовке еще 10–15 мин.

3. Тыквенные мягкие кусочки

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 150 г

яйцо — 1 шт.

овсяная мука — 130 г

творог без соли — 80 г

Способ приготовления:

Запеките или отварите тыкву до мягкости. Разомните ее в пюре. Смешайте тыквенное пюре, яйцо и творог. Добавляйте овсяную муку небольшими порциями. Замесите мягкое тесто. Разогрейте духовку до 170 °C. Сформируйте маленькие шарики или палочки. Выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте 18–22 мин. Достаньте лакомства из духовки и полностью остудите.

4. Сушеные мясные полоски

Ингредиенты:

филе индейки, курицы или говядины — 500 г

Способ приготовления:

Слегка подморозьте мясо, чтобы его было легче нарезать. Нарежьте мясо очень тонкими длинными полосками. Разогрейте духовку до 90–100 °C. Разложите полоски на решетке или противне. Следите, чтобы кусочки не соприкасались. Сушите мясо два–три часа при слегка приоткрытой дверце духовки. Достаньте полоски из духовки. Полностью остудите лакомство.

5. Яблочно-морковное печенье

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

рисовая или овсяная мука — около 150 г

натуральная арахисовая паста без сахара — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Натрите морковь на мелкой терке. Очистите яблоко от семечек и натрите или измельчите в пюре. Смешайте морковь, яблоко, яйцо и арахисовую пасту. Добавляйте муку и перемешивайте до плотного теста. Разогрейте духовку до 170 °C. Раскатайте тесто. Нарежьте его на маленькие печенья или сформируйте лепешки. Выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 мин. Достаньте печенье из духовки. Полностью остудите перед подачей.

Домашние лакомства лучше хранить в холодильнике и использовать в течение нескольких дней. Давать их стоит небольшими порциями, чтобы они оставались именно угощением, а не заменяли основной рацион питомца.

