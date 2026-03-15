Лакомства для собак, которые легко приготовить дома: пять рецептов

Катерина Саломе

Готовые угощения для собак удобны, но у домашних есть важное преимущество: хозяин точно знает их состав. Это особенно важно, если у питомца чувствительное пищеварение или есть склонность к аллергии. В материале «‎Рамблера» — пять простых рецептов лакомств, которые можно самостоятельно приготовить дома.

© RHJ/iStock.com

При приготовлении важно помнить простое правило: чем короче и понятнее состав, тем лучше. Для собак обычно подходят мясо, печень, яйца, тыква, немного овсянки, рисовой или гречневой муки. А вот лук, чеснок, шоколад, ксилит, виноград, изюм и избыток соли использовать нельзя. Новые продукты лучше вводить осторожно, особенно если у собаки чувствительный желудок.

1. Печенье из курицы и овсянки

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г
  • овсяные хлопья — 120 г
  • яйцо — 1 шт.
  • натуральный йогурт без сахара — 2 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.
  2. Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите до фарша.
  3. Смешайте куриный фарш, овсяную муку, яйцо, йогурт и масло.
  4. Если масса получилась слишком мягкой, добавьте немного овсяной муки.
  5. Разогрейте духовку до 170 °C.
  6. Застелите противень пергаментом.
  7. Раскатайте тесто или сформируйте небольшие лепешки.
  8. Нарежьте тесто на маленькие квадратики.
  9. Выпекайте 20–25 мин.
  10. Достаньте печенье из духовки и полностью остудите.

2. Печеночные кубики

Ингредиенты:

  • куриная или говяжья печень — 400 г
  • яйцо — 1 шт.
  • рисовая мука — 80–100 г
  • тыквенное пюре — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Промойте печень и удалите пленки.
  2. Нарежьте печень кусочками и измельчите в блендере до однородной массы.
  3. Смешайте печеночную массу с яйцом и тыквенным пюре.
  4. Постепенно добавляйте рисовую муку и перемешивайте до густого теста.
  5. Разогрейте духовку до 175 °C.
  6. Вылейте массу в форму слоем около двух сантиметров.
  7. Выпекайте 25–30 мин.
  8. Достаньте пласт из духовки и полностью остудите.
  9. Нарежьте на небольшие кубики.
  10. При желании подсушите кубики в духовке еще 10–15 мин.

Электронные ошейники для собак: помогают ли удары током

3. Тыквенные мягкие кусочки

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • овсяная мука — 130 г
  • творог без соли — 80 г

Способ приготовления:

  1. Запеките или отварите тыкву до мягкости.
  2. Разомните ее в пюре.
  3. Смешайте тыквенное пюре, яйцо и творог.
  4. Добавляйте овсяную муку небольшими порциями.
  5. Замесите мягкое тесто.
  6. Разогрейте духовку до 170 °C.
  7. Сформируйте маленькие шарики или палочки.
  8. Выложите их на противень с пергаментом.
  9. Выпекайте 18–22 мин.
  10. Достаньте лакомства из духовки и полностью остудите.

4. Сушеные мясные полоски

Ингредиенты:

  • филе индейки, курицы или говядины — 500 г

Способ приготовления:

  1. Слегка подморозьте мясо, чтобы его было легче нарезать.
  2. Нарежьте мясо очень тонкими длинными полосками.
  3. Разогрейте духовку до 90–100 °C.
  4. Разложите полоски на решетке или противне.
  5. Следите, чтобы кусочки не соприкасались.
  6. Сушите мясо два–три часа при слегка приоткрытой дверце духовки.
  7. Достаньте полоски из духовки.
  8. Полностью остудите лакомство.

5. Яблочно-морковное печенье

Ингредиенты:

  • морковь — 1 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • рисовая или овсяная мука — около 150 г
  • натуральная арахисовая паста без сахара — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на мелкой терке.
  2. Очистите яблоко от семечек и натрите или измельчите в пюре.
  3. Смешайте морковь, яблоко, яйцо и арахисовую пасту.
  4. Добавляйте муку и перемешивайте до плотного теста.
  5. Разогрейте духовку до 170 °C.
  6. Раскатайте тесто.
  7. Нарежьте его на маленькие печенья или сформируйте лепешки.
  8. Выложите их на противень с пергаментом.
  9. Выпекайте 20–25 мин.
  10. Достаньте печенье из духовки.
  11. Полностью остудите перед подачей.

Домашние лакомства лучше хранить в холодильнике и использовать в течение нескольких дней. Давать их стоит небольшими порциями, чтобы они оставались именно угощением, а не заменяли основной рацион питомца.

Ранее мы писали, как отучить собаку писать на пол, ковер и мебель.