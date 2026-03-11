Что кладут в магазинный фарш

Вы когда-нибудь задумывались, из чего на самом деле делают фарш для котлет или колбасу в магазине? Тут открывается интересная картина. В Россию в два раза больше стали завозить мясо буйволов из Индии. Оно дешевле нашей говядины на 15%, постное, и его активно пускают на переработку. То есть ваши котлеты для бургеров, сосиски и всякие колбасные изделия вполне могут быть из буйвола, а не из коровы.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что импорт стал выгоднее для производителей из-за курса рубля. Пока наша валюта укрепляется, таможенные пошлины нулевые, индийцы, бразильцы и парагвайцы спокойно завозят свою продукцию и чувствуют себя отлично. Отечественным животноводам приходится туго, потому что переработчики смотрят на цену и выбирают то, что дешевле. Буйволятина, кстати, отличается от привычной говядины, она более постная, жира там почти нет, поэтому в чистом виде на стейк ее не положишь, а вот в фарш — самое оно, отмечает «5 канал».

При этом интересная штука: наша премиальная говядина, наоборот, уходит за границу. Российское мясо высокого качества ценят на Ближнем Востоке, в Китае, в Центральной Азии. В прошлом году отправили около тридцати пяти тысяч тонн. И платят за него больше, чем за австралийское или американское. То есть ситуация дурацкая: свое дорогое мясо мы продаем другим, а сами едим дешевое индийское.

Но есть и подвох. Эксперты говорят, что собственное производство говядины в России перестало расти. Если так пойдет дальше, к 2030 году импорт может стать уже не таким дешевым, потому что спрос в мире растет, все хотят есть мясо. И тогда цены в магазинах могут улететь в космос. Хотя они и так уже летят. По данным «Руспродсоюза», килограмм говядины сейчас в среднем стоит почти 700 рублей. Год назад было 600.

Импорт буйволятины из Индии за первую половину года вырос в 2,2 раза, это больше 18 тыс. тонн. И это только официальные цифры по статистике зарубежных стран. Плюс Бразилия, Парагвай, Колумбия. Так что в следующий раз, когда будете брать в магазине пачку котлет, почитайте состав повнимательнее. Там может оказаться не совсем то, что вы ожидали.

