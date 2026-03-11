Сытно, дешево и вкусно: котлеты из килограмма картошки

Бывает такое, что хочется котлет, а мясо дорогое или просто не хочется возиться с фаршем. Или пост, или деньги до зарплаты считать надо. Есть выход, который удивит всех. Сделайте котлеты из обычной картошки, но так, чтобы никто не догадался, что там мяса нет.

Берем килограмм обычной картошки. Чистим, режем, ставим вариться. Солим воду и варим всего минут 15 после закипания, не до полной готовности, а чтобы чуть твердоватая оставалась. Пока картошка булькает, занимаемся луком. Три большие луковицы, это примерно грамм четыреста, режем не мелочиться, а четвертинками. Обжариваем на сковороде с растительным маслом, солим, перчим, доводим до мягкости. А в самом конце добавляем сорок грамм сливочного масла и сто грамм тертого сыра. Перемешиваем, чтобы сыр расплавился, и сразу выключаем, отмечает Евгения Полевская в своем блоге «Это просто».

Картошка к этому моменту сварилась, сливаем воду и даем ей чуть остыть, чтобы руки терпели. Дальше самое интересное: берем терку крупную и натираем эту вареную картошку прямо в миску. Туда же отправляем нашу луково-сырную массу. Добавляем шесть столовых ложек муки, солим, перчим и все тщательно мешаем. Получается такое пластичное тесто, из которого легко лепить котлеты. Из этого количества выходит штук 16 приличного размера.

Теперь готовим три тарелки для панировки. В одной взбиваем четыре яйца с щепоткой соли. В другую насыпаем панировочные сухари, лучше мелкие. Каждую котлетку макаем в яйцо, потом обваливаем в сухарях. Если хочется корочку потолще и похрустеть, можно сделать двойную панировку: еще раз в яйцо и опять в сухари. Жарим на среднем огне, масла не жалеем, до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать такие котлеты лучше всего со сметаной. Можно просто сметану подать, а можно смешать ее с укропом и чесноком, получится отличный соус. На вкус они нежные внутри и хрустящие снаружи, очень сытные и ароматные. А если захочется разнообразия, в следующий раз вместо сыра можно положить обжаренные грибы, будет вообще бомба.