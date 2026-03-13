В России появился первый ГОСТ на фунчозу

Росстандарт сообщил о принятии межгосударственного стандарта на крахмальную лапшу «Фын-тез» (фунчозу), который вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В ведомстве уточнили, что документ распространяется на лапшу, предназначенную для продажи в торговых сетях и использования на предприятиях общественного питания при приготовлении блюд национальной кухни.

По информации Росстандарта, ГОСТ охватывает изделия, изготовленные из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, представляющие собой длинные нитеобразные изделия, высушенные после формования. В ведомстве отметили, что лапша должна иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей, а после приготовления не слипаться и сохранять форму.

Специалисты Росстандарта подчеркнули, что максимальная масса влаги в изделиях не должна превышать 12 процентов, диаметр нити установлен на уровне 1,2 миллиметра, доля крошки и деформированных изделий — не более трех процентов, а длина изделия не должна превышать 70 сантиметров. Кроме того, стандарт определяет требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению, а также методы контроля качества.

В ведомстве добавили, что новый межгосударственный стандарт был принят не только в России, но и в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, передает сайт Росстандарта.

