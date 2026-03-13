Восемь способов сварить кофе дома: какой из них лучше

Решили отказаться от покупного кофе и варить самим? Отличная идея. Но глаза разбегаются: турка, гейзерка, френч-пресс, воронки, аэропресс, рожковые и автоматические машины. Давайте быстро пробежимся по основным способам, чтобы понять, что вам ближе и во сколько это встанет.

Начнем с классики — турка. У нас в России это, пожалуй, самый народный метод. Кофе получается густой, насыщенный, с характерной маслянистостью. Ни в какой другой посуде такого не сваришь. Но есть нюансы: помол нужен «в пыль», а это ручная кофемолка или очень мощная электрическая. Процесс требует внимания, нельзя отойти и забыть. Из плюсов — уникальный вкус. Бюджет на старт: от 3500 рублей за приличную турку и кофемолку, уточняет канал «Вкусный кофе».

Гейзерная кофеварка идеально подходит для ленивых. Залил воду, насыпал кофе, поставил на плиту, и через пару минут готово. Напиток получается средней насыщенности, ближе к эспрессо, но мягче. Кофемолка подойдет любая. Цена вопроса — около 3000 за саму кофеварку, плюс кофемолка, итого тысяч 5-6.

Капельная кофеварка — выбор тех, кто пьет кофе литрами. Она готовит большие объемы, напиток получается легкий, прозрачный, хорошо раскрывает светлую обжарку. Не надо стоять над душой, залил, включил и занимаешься своими делами. Важно обращать внимание на качество пластика в дешевых моделях. Бюджет: от 4500-5000 за кофеварку и кофемолку.

Френч-пресс — вообще без заморочек. Залил молотый кофе водой, подождал четыре минуты, опустил поршень, перелил в чашку. Все. Кофе получается с взвесью, насыщенный. Кофемолка любая. Набор обойдется тысяч в 4.

Воронка V60 и подобные — для эстетов. Кофе получается чистый, как чай, с яркой кислинкой и сладостью. Но тут нужны весы, специальный чайник с тонким носиком и кофемолка с металлическими жерновами, желательно неплохая. Минимальный вход — 5000-7000 рублей. Есть еще иммерсионные воронки с клапаном, они чуть дороже, но принцип похож.

Аэропресс сейчас модная тема. Это такая труба с поршнем, где кофе настаивается и продавливается через фильтр. Напиток получается чистый, близкий к воронке, но готовить проще. Кофемолка подойдет любая, помол нужен крупный. Цена самого аэропресса около 3000-4000, плюс весы и кофемолка — тысяч 7.

Рожковая кофеварка — бюджетный вход в мир эспрессо. Давление там ниже, чем в профессиональных машинах, но для дома хватает. Можно варить капучино, латте. Понадобится темпер утрамбовывать кофе в рожке и питчер для молока. Хорошая кофемолка обязательна. Бюджет: от 15000.

И наконец, автоматическая кофемашина. Зерна засыпал, кнопку нажал — получил кофе. Просто, но требует ухода: чистить, мыть, раз в год техобслуживание. Кофе похож на эспрессо, но чуть менее плотный. Машины без капучинатора стартуют от 20000, с нормальным капучинатором — от 60000.

Короче, выбор огромный. Если хотите возиться и ловить кайф от процесса — турка или воронка. Если быстро и без напряга — капельная кофеварка или автоматическая машина. Главное, кофе берите хороший, тогда любой способ будет в радость.